Presentan nuevo mapa del mundo, es el ‘más preciso

ESTADOS UNIDOS.- Científicos de la Universidad de Princeton han reimaginado el mapa del mundo, diseñando una presentación menos distorsionada y radicalmente diferente de ver las tierras emergidas, considerado el “más preciso jamás creado”.

Los profesores J. Richard Gott y Robert Vanderbei trabajaron con el profesor de Drexel David Goldberg para crear un nuevo mapa revolucionario: un disco de dos caras que puede deslizarse dentro de un libro de texto o apilarse ordenadamente para su almacenamiento.

Proporciona distancias más precisas que cualquier mapa plano existente, al tiempo que mantiene las distorsiones visuales al mínimo.

Durante siglos, los cartógrafos se han volcado en cómo mostrar con precisión nuestro planeta redondo en cualquier otra cosa que no sea un globo.

Ahora, según un comunicado de la Universidad de Princeton, una reimaginación fundamental de cómo pueden funcionar los mapas ha dado como resultado “el mapa plano más preciso jamás creado”, obra de un trío de expertos en mapas: J. Richard Gott, profesor emérito de astrofísica en Princeton y creador de un mapa logarítmico del Universo descrito una vez como “posiblemente el mapa más alucinante hasta la fecha”; Robert Vanderbei, profesor de investigación de operaciones e ingeniería financiera que creó el mapa de resultados electorales “América púrpura”; y David Goldberg, profesor de física en la Universidad de Drexel.

