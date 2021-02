‘Pepillo’ recibió la segunda dosis de la vacuna antiCovid

MÉXICO.- A pesar de que hace algunas semanas fuera duramente criticado por haber acudido a Estados Unidos para vacunarse, Juan José ‘Pepillo’ Origel recibió la segunda dosis de la vacuna anticovid, por lo que nuevamente se encuentra en el ‘ojo’ del huracán.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el periodista compartió su alegría por haber inmunizado ante el covid en Miami.

“Ya vacunado!”, fue el pequeño mensaje con el que acompañó un vídeo en el que hablaba sobre las críticas que ha recibido y que él se siente tranquilo porque afirmó que tiene derecho a tener una vacuna como cualquier persona, además confirmó que las autoridades no le han retirado su visa.

“Aquí estoy en Miami, viene a la vacuna; me vine a poner la segunda, así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado”, expresa Origel en el vídeo.

“De todos modos me voy a seguir cuidando porque tenemos que seguirnos aunque estemos vacunados, de todas maneras, porque esto va a seguir”, afirma el periodista.

“Voy a seguir dando la vuelta aquí en Miami, no me pidieron ni la visa, nada, aquí ando”, concluye Origel.

CON INFORMACIÓN DE ABC NOTICIAS