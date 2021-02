EL ARMA MÁS PODEROSA

Los días venideros son complicados en Tamaulipas, realmente ya se veían llegar por la temporada de elecciones.

Las semanas son ideales para crear tormentas perfectas y el 23 de febrero se dio la confirmación del tamaño de los problemas, cuando se envió una solicitud desafuero por parte de la Fiscalía General de la República.

El gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA hizo su carrera política siempre en medio de conflictos, no es un personaje que se hinque aunque vea la tormenta, ayer mismo se presentó en la misma Cámara de Diputados para conocer el expediente en su contra. No se hizo para atrás, el tamaulipeco enfrentó muchas veces amagos para enviarlo a la cárcel, siempre lo hizo echado para adelante.

Sin embargo, nunca había enfrentado un proceso de una magnitud nacional, con un presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR negando cualquier injerencia o interés político en la solicitud de desafuero presentada en la Cámara de Diputados acusándolo de diversos delitos.

Los mensajes son muy diversos y van desde personajes como el ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, quien escribió en su twitter: “Hay delitos confesos de personas vinculadas a la presidencia, y no se ha actuado. En cambio se utiliza la justicia para perseguir y hostigar a adversarios políticos, como en el caso de

@fgcabezadevaca, con elementos que nadie conoce. Hay una burda persecución política en México”.

También la destacada comunicadora, FERNANDA FAMILIAR, señala en la red del pajarito: “Francisco Cabeza de Vaca envía mensaje contundente contra las infamias que ha vivido …

@fgcabezadevaca, la 4T empieza una persecución contra quienes necesitan ser removidos de “su escenario electoral”. Aplican el poder para mantenerse en el poder. Incrementarán infamias”.

En la Cámara de Diputados, el propio CABEZA DE VACA se quejó que se violentó el proceso al filtrar un documento con el único propósito de utilizarlo de manera mediática, al mismo tiempo de que pidió una copia para defenderse, pero le dijeron que hasta el fin de semana podrían entregársela:

“Yo quiero ser muy claro, estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados, no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política, dada directamente de Palacio Nacional”. Rechazó cometer cualquier violación legal y acusó al gobierno de querer atropellar la dignidad de las familias tamaulipecas.

Para CABEZA es claro que se trata de una venganza por las controversias constituconales, por la denuncia de falsificación de documentos de la CFE, entre otros motivos:

“Seguramente esas serán muchas de las causas por las cuales ahora quieren confundir a la opinión pública presentando esas denuncias que en su momento estaremos aclarando todas y cada una de ellas. Voy a defender mi honra, la de mi familia. Y no voy a titubear para seguir defendiendo los intereses de la familia tamaulipecas”.

Su misma conclusión es lo que deseamos todos: “No hay arma más poderosa en política, que la verdad misma, que esta salga a relucir”.

Esto es lo que deseamos todos los tamaulipecos que la verdad emerja y se aplique la justicia a ciegas. Lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo.

Una buena noticia es el regreso de GUSTAVO RIVERA RODRÍGUEZ a la Comapa, su experiencia y será de gran aporte para resolver los problemas del agua. Fue un acierto de la alcaldesa PILAR GÓMEZ, quien sigue trabajando para recobrar el control de la ciudad.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ