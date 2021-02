La divertida reacción de una casera que no conocía a Ronaldo

MUNDO.- El usuario de Twitter de David Zatu compartió el fragmento de una conversación que tuvo con la mujer que le va a alquilar una vivienda en la que ocurre una graciosa confusión.

El usuario tiene en su perfil de WhatsApp una foto en la que está junto a Ronaldo Nazario, jugador brasileño que fue muy popular en la década de 1990 ya que ganó dos veces la Copa del Mundo con la selección brasileña, en Estados Unidos 1994 y Corea – Japón 2002.

Esa instantánea fue la causante de la confusión, pues mientras platicaban sobre los requerimientos del departamento que iba a rentar, la casera de pronto le pregunta, “¿Cuál de los dos eres de la foto?”.

A Zatu le resultó graciosa la pregunta, y por ello la publicó en Twitter, “Conversación con la que puede ser mi futura casera. Épico. ÉPICO”.

Conversación con la que puede ser mi futura casera. Épico. ÉPICO. pic.twitter.com/9KuK55Vq4k — Zatu (@DavidZatu) February 21, 2021

El post fue una sensación en la red social, pues cerca más de 99,000 persona le dieron like y más de 10,000 la compartieron. El usuario no dio más información, así que no se sabe si realmente la casera no identificó a Ronaldo o pensó que el astro brasileño sería su próximo inquilino.

Aunque puede ser que simplemente no recordó al jugador, pues su último partido como profesional fue usando la casaca del Corinthians el 2 de febrero de 2011.

Pero no fue la única persona que no lo identificó, en la publicación muchos usuarios expresaron que no lo recordaban, por ejemplo, @ZoiDaskalakis comentó, “Con todos mis respetos, yo que he visto jugar a Ronaldo, tampoco le hubiera reconocido. Además, que no tenemos porqué saber quién es quién, no todo gira en torno al futbol”.

Con todos mis respetos, yo que he visto jugar a Ronaldo, tampoco le hubiera reconocido. Además que no tenemos porqué saber quién es quién, no todo gira entorno al futbol. — Zoí Daskalakis (@ZoiDaskalakis) February 22, 2021

Algo similar expresó @Claroqspuede, “Ja, ja, ja, no la va a liar tu casera si yo iba a decir que el de la derecha me sonaba que era de mi ciudad. ¡Que aún quedamos gente a la que el fútbol nos importa una mi#$%, y el tío está muy cambiado!”.

Actualmente, Ronaldo Nazario es el presidente y dueño del equipo español Real Valladolid, pues en 2018 compró el 51 % de las acciones.

