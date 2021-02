Faltan sistemas de riego

Tampico Alto-. La agricultura tecnificada es la que actualmente ofrece las posibilidades de ingresos importantes para el sector agrícola, lamentablemente muchos equipos de riego están muy lejos de ser adquiridos por los pequeños productores.

Actualmente sólo 1 de cada 100 productores en toda la zona cuenta con estos equipos y eso prácticamente es la diferencia entre la riqueza y la pobreza y el éxito o el fracaso para sacar adelante los cultivos.

Don Alfredo Gallardo, muchos años se dedicó actividades agrícolas y ahora lo hace en menor grado manifestó que la agricultura de temporal ya no es redituable debido a que las lluvias son muy pocas, no hay buen nivel de humedad y las condiciones de la tierra no son las adecuadas.

Agregó que con este panorama productos como la jícama principalmente no se logran en el tamaño y peso adecuados y no se comercializan a buen precio produciéndose todo en muy bajos ingresos o en muchos casos en la quiebra de los productores.

Por ello fue claro en señalar que si el productor no cuenta con equipos tecnificados, en este caso sistemas de riego su dependencia a la agricultura de temporal simplemente lo irá llevando poco a poco a una situación de miseria.

En contraste con aquellos que si cuentan con estos implementos que son los que logran sacar las cosechas, lograr buenos ingresos y generar empleos.

Por ello dijo que se debe de establecer programas de financiamiento posibilidad de que se puedan adquirir estos equipos ya sea organizando a los campesinos en sociedades productivas o algún esquema que les permita sacar beneficios para para la mayoría de los productores y sus familias.

Por Víctor Montiel/ La Razón