TAMAULIPECOS RESPALDAN AL GOBERNADOR…

Luego de la embestida que el Gobierno federal orquesta contra el gobernador tamaulipeco FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, un amplio sector de tamaulipecos le manifestaron su respaldo.

Clase política, empresarial y sociedad civil alzaron la voz, le hacen ver al mandatario tamaulipeco que no está solo, que ninguna venganza política orquestada desde el Gobierno central le va a callar ni doblegar, que saldrá victorioso y fortalecido de la embestida emprendida en su contra por los hijos dela4T. Y es que, al calor de las elecciones, el tema de los tiempos para los de la cuarta trasformación es nulificar a quienes les hagan ruido, el asunto del desafuero se ve más con tintes políticos que cualquier otra cosa.

Cierto es que ya se veía venir, que los de la federación buscarían la manera para desestabilizar a quien no se doblegue a sus designios, y como tienen miedo de perder el poder que representa la mayoría en la Cámara de Diputados intentaran a toda costa arrebatar, pero el tiro les puede salir por la culata. Porque no se vale que se utilicen las instituciones judiciales para cobrar venganzas y manchar un proceso electoral, menos se vale que seamos los tamaulipecos los que tengamos que pagar las consecuencias, pues al exhibir al Gobernador ponen la honorabilidad de nuestra Entidad en entredicho y eso no es aceptable.

Los tamaulipecos se ponen en pie de lucha, en redes sociales son muchas las manifiestan de apoyo al Gobernador CABEZA DE VACA.

Igual fuerzas vivas como sectores económicos, sociales y políticos se volcán en apoyo al mandatario tamaulipeco.

Entre los que apoyan a CABEZA DE VACA está el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, en voz de su presidenta BERTHA SALINAS, expresaron que al Lic. Francisco García Cabeza de Vaca, “lo conocemos muy bien y sabemos de sus buenos deseos y nobles ideales para que Tamaulipas siga siendo un Estado con gran crecimiento en el desarrollo social, gracias a su magnífica visión, para seguir consolidando la generación de empleos, las inversiones nacionales y extranjeras”, pero además, “al trabajar con usted en los temas de seguridad, promoción al turismo, en el manejo sobre la pandemia y en el rubro de crisis económica, nos hace saber que contamos con su apoyo”, y por ello le reiteró, “no tenga la menor duda de que usted, cuenta con nosotros”.

Por su parte el Alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, señaló que el acoso al ejecutivo estatal está ligado al proceso electoral, “Sin duda alguna tienen ese doble fin, es un doble discurso. Nuestro gobernador una vez más demuestra que ante la adversidad, la amenaza e intento de querer doblegarlo, obviamente lejos de que se hiciera para atrás, se achicara, muy lejos de eso, fue a presentarse a la Cámara de Diputados, a buscar que se le notificara, cosa que no sucedió”, aseguro RIVAS.

Mientras que la alcaldesa de la capital tamaulipeca, PILAR GOMEZ LEAL, desde el primer momento manifestó su total respaldo a CABEZA DE VACA, “quiero sumarme de frente y de manera directa a las muestras de apoyo y solidaridad al Gobernador del Estado y que se escuche claro, ¡ni nos doblamos, ni nos vendemos!, seguiremos trabajando en el mismo ritmo porque la gente quiere resultados y eso seguiremos dando”, dijo GOMEZ LEAL al término de la sesión de cabildo.

En la capital tamaulipeca grupos de personas comienzan a organizarse para movilizarse el domingo 28 de febrero, manifestación de apoyo al Gobernador, la cita será a las 11 de la mañana en el 17 Carrera Torres, frente a la unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines y de ahí marchar hasta palacio de Gobierno.

Pues de lejos y de cerca se ve que el asunto del dichoso desafuero tiene tintes políticos y están utilizando las instituciones de justicia para tratar de doblegar, miedo o desesperación por perder el poder no debe ser suficiente para querer a una Entidad someter, pero en tierras cuerudas la gente no es dejada y Tamaulipecos respaldan al Gobernador.

