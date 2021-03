La pelota caliente

En ciudad Victoria, poco a poco se completa el cuadro de candidatos a la presidencia municipal, con el anuncio de MEMO VIZCAÍNO como abanderado del PRD.

MEMO tiene años de activismo político, por lo que su candidatura obedece a ese enorme trabajo que realiza en ciudad Victoria, colaborando con distintos partidos, pero al igual que muchos nunca recibió una verdadera oportunidad.

Podemos decir que MEMO trabajo en administraciones priístas, siempre moviéndose en las colonias, con el gusanito de la política.

Siempre levantó la mano por una oportunidad. En el PRI hizo mucho más trabajo de muchos que recibieron posiciones, pero ni siquiera una suplencia le ofrecieron.

Estuvo muy cerca del poder, fue el secretario particular del ex Secretario General de Gobierno, MORELOS CANSECO GÓMEZ, en el sexenio de EGIDIO TORRE CANTU, pero jamás aprovechó esa posición para beneficiarse.

Tampoco le puso el pie a nadie, ni obstaculizó la agenda del entonces poderoso secretario de Gobierno, por el contrario siempre que estuvo en sus posibilidades logró sensibilizar la agenda de MORELOS CANSECO, uno de los personajes que cargó de manera poco justa con muchos de los pecados que cometió EGIDIO, quien tras desgastarlo le pidió la renuncia.

MEMO después se convirtió en uno de los más entusiastas promotores del Partido Acción Nacional, particularmente del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

También fue un fiero defensor de la candidatura del alcalde con licencia XICO GONZÁLEZ, pero posteriormente reconoció que se equivocó, quizá como muchos pensó que mejor hubieran dejado al entonces priísta ÓSCAR ALMARAZ SMER en la alcaldía.

Todos los tropiezos que sufrió no lo derrotaron, siguió creyendo en su proyecto y recibe esa oportunidad por parte del PRD, que en un acuerdo unánime decidieron por la candidatura de MEMO y su fórmula que se complementa con la maestra NEREYDA SÁNCHEZ como candidata a Diputada en el distrito 14 y el licenciado RICARDO HERNÁNDEZ por el distrito 15.

Durante su presentación como candidato, acudieron el delegado del PRD, JORGE MARIO SOSA PHOL y el ex diputado ELIPIO TOVAR DE LA CRUZ.

“Vamos a estar a la altura de lo que nos pide el partido y la ciudadanía porque Ciudad Victoria merece volver a brillar, vamos a regresarle esa esperanza y ese sol. Los vamos a representar dignamente”, dijo MEMO.

Solamente falta esperar al abanderado de Morena, donde si la lógica se impone deberá ser LALO GATTÁS, pero quizá siempre hemos sido engañados con la verdad y al final la candidatura recaiga en ISMAEL VALDEZ “El Rocket”.

ISMAEL es el mejor cuarto lanzador mexicano que pisó las grandes ligas,

hizo toda una historia en los Dodgers de Los Ángeles. Es de los pocos deportistas tamaulipecos que come con el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, un fanáticos de la pelota caliente. La indecisión en Morena levanta muchas expectativas.

La alcaldesa PILAR GÓMEZ ya anunció que presentará su licencia el 15 de abril, misma fecha que comparte con el alcalde jaibo JESÚS “CHUCHO” NADER.

Ambos tienen el visto bueno del PAN para ir por la reelección electoral.

En tanto, el diputado federal de Morena, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO anunció que existen los recursos económicos necesarios para comprar todas las vacunas y lograr una cobertura del ciez por ciento para todos los mexicanos.

ERASMO seguramente va por la reelección en alianza con el alcalde ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN, con quien conforma una mancuerna sumamente fuerte.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ