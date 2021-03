Netflix estrenará nueva función para restringir a usuarios con cuenta prestada

MUNDO.- Entre las diversas funciones de Netflix, la plataforma permite que hasta cinco usuarios distintos puedan acceder a una misma cuenta; sin embargo, no restringen la cantidad de dispositivos con sesión iniciada.

Gracias a esto, muchos usuarios comparten su contraseña con más de cinco personas. Desafortunadamente, Netflix podría terminar con esta práctica gracias a una nueva función que la plataforma tiene en fase de pruebas.

De acuerdo con el sitio ‘GammaWire’, usuarios que intentan usar la cuenta de Netflix otra persona ahora les aparecerá un mensaje de alerta que dice:

“Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo”

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy

— chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021