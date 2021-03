EU extendió un mes más el cierre de fronteras con México

ESTADOS UNIDOS.- El Gobierno de Estados Unidos extendió un mes más el cierre de fronteras con México por la situación de la pandemia de COVID-19.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. informó que las restricciones a los viajes no esenciales en las fronteras terrestres permanecerán hasta el 21 de abril.

Los viajes esenciales y flujos de comercio se mantendrán sin restricciones.

To prevent the further spread of COVID-19, and in coordination with our partners in Canada and Mexico, the United States is extending the restrictions on non-essential travel at our land borders through April 21, while ensuring continued flows of essential trade and travel. — Homeland Security (@DHSgov) March 18, 2021

Las autoridades estadounidenses aseguraron que trabajarán de manera coordinada con sus homólogas de México para identificar un enfoque para aliviar las restricciones cuando las condiciones lo permitan.

El cierre de fronteras de EE.UU. también aplicará para Canadá.

Informed by science and public health guidance, we will work with our counterparts to identify an approach to easing restrictions when conditions permit and with the protection of our citizens from COVID-19 at the forefront of our minds.

— Homeland Security (@DHSgov) March 18, 2021

Con motivo de la temporada de spring break que se extiende hasta abril, la Embajada de Estados Unidos en México lanzó una alerta a sus ciudadanos para llamarlos a no viajar a México debido al alto número de casos y hospitalizaciones de COVID-19.

Los ciudadanos estadunidenses deben reconsiderar y otros viajes no esenciales a México debido al COVID-19. Los casos y las hospitalizaciones siguen siendo altos en la mayor parte de México”, indicó la Embajada en una alerta publicada.

Con información de López-Dóriga Digital