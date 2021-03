Suman más de 5 mil reservaciones para los Días Santos en Miramar

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- A partir de este viernes se incrementa el aforo en Playa Miramar, por lo que podrán ingresar 20 mil visitantes diarios y con base en datos de la aplicación CompraTAM, se han hecho más de 5 mil reservaciones en los llamados días santos.

El alcalde de Madero, Adrián Oseguera Kernion volvió a manifestar que la mejor estrategia para evitar un aumento en los contagios de Covid-19, es no acudir a la playa.

“La mejor vacuna, la mejor estrategia es no asistir y así no corres ningún riesgo, pero el turista que llega asistir, el Gobierno del Estado va ser pruebas de Covid gratuitas a los turistas para detectarlos a tiempo, es buena medida”.

Consideró que debe ser obligatorio la realización de las pruebas Covid, principalmente a las personas que vengan de lugares donde haya presencia de la nueva cepa de coronavirus.

“Es un decreto del Estado que yo respeto, yo te dije que no es una confrontación, nada de confrontación, es una propuesta para coordinarnos mejor y que los ciudadanos no corran tanto riesgo, pero no es ninguna confrontación y a veces páginas falsas tratan de amarrar navajas entre el gobierno del estado y gobierno municipal y eso no va pasar”.

Asimismo, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas dio a conocer que a casi 5 meses de haber sido lanzada la aplicación CompraTAM, se han registrado más de 54 mil descargas.

POR Oscar Figueroa

La Razón