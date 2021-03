Aplican segunda dosis a más personal médico

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Este lunes se aplicó la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 Pfizer en paramédicos de Cruz Roja, personal de COEPRIS, de Jurisdicción Sanitaria número Uno, y del Laboratorio Estatal de Salud Pública, de Victoria y otros municipios como Llera, San Fernando y Tula.

En total se comenzaron a aplicar mil 362 dosis en el Hospital General Norberto Treviño Zapata y el ISSSTE recibió 138 vacunas.

Este último habrá de aplicar a partir de este martes al personal médico de primera línea que por alguna razón no acudió en la jornada de vacunación realizada con anterioridad, por lo que es su última oportunidad de ser inmunizados.

Cabe recordar que el pasado viernes llegó a Ciudad Victoria una remesa de 47 mil 400 vacunas, mismas que se distribuyeron a los municipios de Nuevo Laredo y la frontera Chica, donde en los próximos días se vacunará a adultos mayores de 60 años en su primera dosis.

En el Hospital General desde las 8 de la mañana se formaron largas filas de hasta una cuadra de todo el personal que tenía pendiente la segunda dosis de la vacuna Pfizer, y que se les aplicó siguiendo los protocolos correspondientes.

Desde el fin de semana anterior fueron notificados, los paramédicos restantes de Cruz Roja y que sumaron 47 los que recibieron la segunda dosis de la vacuna así como 76 elementos de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el resto fue para el personal de los centros médicos y de la jurisdicción sanitaria de Victoria, así como de laboratoristas del Laboratorio Estatal de Salud.

En forma simultánea también se vacunó en el municipio de Mante a personal que aún no recibía la segunda dosis , completando el esquema correspondiente para con ello tener protegido a todo el personal de primera y segunda línea quedando pendiente los de tercera línea.

Gabriel de la Garza subdirector médico del ISSSTE dio a conocer que si bien recibieron 138 dosis de vacunas Pfizer, la jornada de vacunación al persona que no había sido vacunado por diversos motivos como el haber tenido COVID, o algunos porque no quisieron, se comenzará aplicar a partir de este martes o miércoles solo a quienes no pudieron vacunarse en su primera dosis, porque el 95 por ciento del personal de la institución ya se encuentra vacunado y protegido hasta ahora.

“Se va vacunar el personal que falto de vacunarse, se va empezar este martes o miércoles, ya tenemos las dosis son 138, es personal médico, paramédico y administrativo, algunos son de lo que no acudieron por lo que se les convocara nuevamente, y esta es la última oportunidad que tendrá aquellos

que no habían podido “ destacó

POR SALVADOR VALADEZ C.