Las inversiones turísticas en Tampico

Esta semana, autoridades estatales y municipales entregaron a habitantes del sur de Tamaulipas una parte de un ambicioso proyecto de infraestructura turística.

Se trata de una etapa del megaproyecto de desarrollo de la Laguna del Carpintero, en el que el gobierno estatal y el Ayuntamiento porteño y empresarios participan, complementando cada uno el esfuerzo orientado a volver a convertir a Tampico en uno de los principales destinos turísticos del país.

En un evento sencillo pero muy significativo, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el Alcalde Chucho Nader pusieron en marcha esta primera fase que consiste en la apertura al público de un mirador, malecón, el nuevo puente sobre la Laguna, una ciclovía, parque para mascotas, así como el Jardín de las Artes.

Estas obras forman parte de las acciones que el gobierno de Tamaulipas y el Ayuntamiento de Tampico han impulsado desde hace dos años para transformar radicalmente la imagen urbana, además de ampliar la infraestructura para el turismo en una zona emblemática para el sur del estado.

La apertura de la primera etapa del megaproyecto desarrollo en la Laguna del Carpintero representa una posibilidad enorme de que habitantes de la zona y visitantes tengan más y mejores espacios para la recreación, así como el disfrute de las bellezas naturales de la ciudad.

El proyecto para desarrollar turísticamente el vaso lacustre ubicado en el centro de Tampico, es realizado con inversiones superiores a los 450 millones de pesos que aportan tanto el gobierno que encabeza García Cabeza de Vaca como la administración que preside Chucho Nader.

En tanto, la Rueda de la Fortuna gigante está a cargo de empresarios que invierten una fuerte cantidad de recursos propios, para dotar a Tampico de un nuevo elemento atractivo para el turismo en los mismos terrenos de la Laguna del Carpintero.

La inauguración y apertura de estos nuevos espacios que amplian la infraestructura turística de Tampico se da en muy buen tiempo, pues fue al inicio de la temporada de asueto de Semana Santa y aunque las autoridades sanitarias del país y el estado han recomendado a la población procurar no concentrarse de manera masiva en sitios públicos, el mega proyecto es una buena alternativa para quienes atiendan las recomendaciones y salgan a disfrutar de los lugares de interés que tiene la ciudad.

Las inversiones públicas que se están destinando a este lugar están ya transformando la fisonomía urbana de Tampico, ayudando a recuperar el interés de inversionistas privados como en el caso de la Rueda de la Fortuna gigante, quienes han encontrado portunidades de negocios y contribuyen con su esfuerzo a generar un círculo virtuoso de crecimiento económico, más empleos y mayor bienestar social.

MÁS REGISTROS DE CANDIDATOS

Ayer por la tarde, el profesor Javier Ávila Reyes se registró como candidato a la Presidencia Municipal de Tampico por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

Ávila Reyes militó la mayor parte de su vida en el PRI Hace 3 años intentó ser candidato del PES a la Alcaldía, a final de cuentas no se concretó.

Hoy es por fin abanderado, pero de RSP, partido vinculado a Elba Esther Gordillo, la exdirigente que estuvo presa el sexenio pasado, hasta que fue liberada en el gobierno del Presidente López Obrador.

Para este miércoles, Saúl Rivera Caballero -también expriísta-, tiene planeado entregar su documentación en el Consejo Municipal Electoral de Tampico, pues también aspira a la Alcaldía, pero por el nuevo Partido Encuentro Solidario (PES).

Este PES en realidad no es nuevo, pues se trata del mismo partido aliado de López Obrador (Encuentro Social) de inspiración ideológica religiosa, que perdió el registro en 2018 por no reunir los votos suficientes que la ley pide para seguir recibiendo dinero público

POR TOMÁS BRIONES