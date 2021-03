Pelea pasional…

Si no hay cambio de última hora, Victoria disfrutará una batalla de esas que el respetable si paga por ver, aunque está

en la arena política, será el duelo de la venganza entre ARTURO SOTO y GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, tan enemigos como Batman y el Guasón. Quién es cuál, cada quien que decida.

Así es mis queridos boes, ahí en el Movimiento Ciudadano anoche se la decisión del franquiciario del partido de que no va por la alcaldía, que no va por la diputación federal, que no va por el Distrito local 14, sino que va por el Distrito local 15 fue bajada junto a otras definiciones.

GUSTAVO y ASA, ambos buscan ser entonces diputados locales por el mismo distrito, son una pareja de políticos que tienen una historia de desencuentros, resabios, sacadas de lengua y traiciones. Entonces el agarrón tomará tintes pasionales, encarnizado y con harta saña.

Solo recordemos en los tiempos antes de que el PAN echara al PRI del poder en Tamaulipas, ASA tuvo su primera intentona como candidato a la alcaldía.

Ambos, querían ser abanderados del PAN, acordaron pues ir a una interna y respetar lo que los panistas decidieran. El que ganara le levantaría la mano al otro y le ayudaría a dar la pelea ante el PRI.

Pero GUSTAVO perdió la interna contra ASA y no reconoció el triunfo interno, tomó sus canicas, echó al bote de la basura su ideología panista y se fue al MC. Ni uno ni otro ganó y pero el odio ya era digno de una novela.

Luego cuando la ola de CABEZA DE VACA en el 2016, ASA volvió a competir por la alcaldía y perdió, GUSTAVO compitió por la gubernatura y también le jugó las contras, pero con su esposa MÓNICA DÁVILA.

En el 2018 ASA prefirió irse por una diputación y apoyar al tristemente célebre XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI y aunque usted no lo crea GUSTAVO se hizo a un lado o el MC lo hizo de ladito porque iban en coalición con el PAN.

Bueno pues este seis de junio se verán las caras otra vez ASA y GUSTAVO, ambos tienen su capital político en Victoria, el panista podría presumir que tiene más aceitado el suyo, que no ha estado ausente en las últimas elecciones.

Si se tiene que hablar de ventaja, entonces podría decirse que ASA la lleva, porque ya ganó el Distrito que ahora quiere arrebatarle GUSTAVO.

Si algo tiene ASA es que es un diputado cercano con su distrito, es un gestor de 24 horas y eso seguramente le reditúa en simpatías Obvio que GUSTAVO no es la muchacha de los cerillos (no está manco hombre) y tiene el colmillo bien retorcido, es hábil o ocurrente ante los medios de comunicación y júrenlo que esa será una batalla todo menos aburrida.

Según GUSTAVO esta es su última campaña, por eso creo que tratará de ganarla a como dé lugar, pero también creo que va contra un candidato panista probado, de territorio, que no deja nada a la suerte y al que las derrotas le enseñaron a no dejar un solo cavo suelto.

También anoche estaba decidido que el MC postulará a la alcaldía al regidor DANIEL GONZÁLEZ, buen tipo y nada más, desconocido para la mayoría de los de Victoria, no creo que tenga posibilidades de dar la batalla.

De ahí mismo supe que también será un hecho que MAYRA BENAVIDES, toda priista ella, será la que encabezará la lista de aspirantes a regidores, va en la posición número uno, lo que casi le garantiza estar en el próximo Cabildo.

En Victoria entonces ya solo falta conocer a los candidatos de MORENA, hasta ayer nada, se supone que hoy van a salir los designados, perdón los ganadores de las encuestas.

La apuesta de la mayoría en Victoria es que LALO GATTAS será quien complete el cuadro de los candidatos a la alcaldía junto con: PILAR GÓMEZ del PAN y quien en las encuestas que yo he visto lleva ventaja,

del PRI ALEJANDRO MONTOYA y DANIEL GONZÁLEZ de MC.

Eso claro, si no es que ISMAEL “el Rocket” VALDEZ no da la sorpresa y deja a LALO en la lona y a la mayoría de los morenos encabritados por esa designación.

TAMPICO BRILLA Y BRILLA…

El viernes fue abierto en Tampico el nuevo Puente sobre la Laguna del Carpintero, más ancho y estético, se complementa con el jardín de las artes.

También ya fue abierto el malecón de la misma Laguna y se nota la diferencia enorme, si eso ya era bonito, ahora es mucho más bonito y eso que falta más de la mitad del proyecto que incluirá la Rueda de la Fortuna gigante, un recinto ferial y bastantes etcéteras.

Obviamente hay que aplaudir la capacidad de gestión de JESÚS “Chucho” NADER que además de convertir a Tampico en la ciudad más limpia de Tamaulipas y seguro de las más limpias de México, apoyado por el gober CABEZA DE VACA que aquí he dicho trata a Tampico como si fuera su casa.

MADERO, PRESUME PLAZA

Ahí a unas cuantas calles, en Madero también están de plácemes luego de que ADRIAN OSEGUERA KERNION inauguró la nueva Plaza Isauro Alfaro, por años y años y trienios, abandonada.

El lugar cuyo kiosco antes había sido inaugurado por el mismo alcalde le regresa a Madero su identidad y seguro reactivará el comercio de la zona.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA

twitter @melitong