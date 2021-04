Hijo de Paty Chapoy participará en el remake de “Rebelde”

MÉXICO.- Hace unas semanas se dio a conocer que Netflix prepara un remake de la exitosa telenovela Rebelde, la cual también es una versión de Rebelde Way, producción argentina. Poco a poco se han dado a conocer detalles de la serie que aún no tiene fecha de estreno, ahora, se ha confirmado que Rodrigo Dávila, hijo de Pati Chapoy, formará parte de ella.

Entre los primeros actores que ya fueron confirmados y que aparecerán en el remake de Rebelde son Sergio Mayer Mori, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio. Sin embargo, se ha revelado que el vocalista de Motel también tendrá una participación en la producción de Netflix.

El encargado de revelar que el hijo de Pati Chapoy estará involucrado en el remake fue Daniel Bisogno. A través de un video publicado en el Instagram de Ventaneando, el conductor mencionó cual será el papel de Rodrigo Dávila en Rebelde.

“Público querido, esto es lo que no me dejo decir la Chapoy. Acá entre nos no ha querido decir porque es muy discreta en ese tipo de cosas”, mencionó Daniel Bisogno.

El controversial conductor comentó que Rodrigo Dávila será el encargado de producir la música de la serie.

“Resulta que Rodrigo Dávila, su hijo e integrante del grupo Motel, va a ser quien lleve a cargo toda la música de la nueva versión de RBD, ¿Cómo la ven? Así que prepárense porque acá sí va a haber calidad musical no como en el pasado”, añadió.

Hasta el momento Rodrigo Dávila ni Netflix han confirmado esta noticia. El remake de Rebelde ya comenzó grabaciones y se espera que ésta se transmita en Netflix a finales de este año o principios del 2022.

No es la primera vez que el hijo de Pati Chapoy trabaja para realizar la música de alguna producción, ya que él también trabajó en los tema de la película Camino a Marte, protagonizada por Luis Gerardo Méndez.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO