Pandemia derrumba el comercio en el rodante del Golfo

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El comerciante Victor Cabrera, se dedica a la venta de frutas y verduras en la colonia del Golfo, afirmó que sus ventas han caído un 50 por ciento por culpa de la pandemia.

El producto que maneja es perecedero, por ello tiene que esforzarse mucho más para vender en mayor cantidad durante una tarde.

“Tenemos que comprar poco, solo lo que se vende porque pues está caro y luego echado a perder pues como que no, mejor lo que se vaya vendiendo”, comentó.

Han buscado alternativas como vender entre la tarde y noche para ver si en ese horario pueden sacar pronto su mercancía, pero es inútil, no hay movimiento.

Indicó que, la pandemia no se va a ir hasta que todos usen debidamente el cubreBocas y así haya menos riesgo, para él el claro ejemplo son los jóvenes, quienes no se cuidan y no les importa nada, porque eso se creen: “jóvenes”.

“Nos cuidamos mucho por lo mismo, los jóvenes no entienden, dicen que no pasa nada, pero ya grandes de 60 -70 años si, y algunas veces aquí les damos cubrebocas si tenemos pero después de comprar se los quitan y los tiran, no entienden porque lo mismo que son jóvenes ya de grandes nos cuidamos mas”, puntualizó.

Por : Javier Cortés