¿Podrían deportar a Stephanie Valenzuela?

MÉXICO.- El pasado 29 de marzo, el actor, Eleazar Gómez ofreció una disculpa a Stephanie Valenzuela quién fuera su pareja y contra quien ejerció violencia física y psicológica, razón por la cual enfrentó un proceso penal durante cinco meses, sin embargo se muestra arrepentido y dispuesto a tomar terapia psicológica.

Situación que desató una serie de declaraciones por parte de la cantante y modelo de origen peruano, en las que expresión sentir “asco” por las leyes y la aplicación de las mismas en el territorio mexicano, sin embargo, Froylán Díaz, el ex abogado de Eleazar Gómez, asegura que esto podría meterla en problemas legales.

Sancionada

Díaz asegura que ante las declaraciones de Stephania Valenzuela, podría ser sancionada por no cumplir con la parte acordada, ya que asegura que para que el acusado pudiera salir libre era necesario que la parte acusatoria estuviera de acuerdo para que el acusado pudiera llevar el proceso en libertad,

El abogado aseguró que si ella comenta algo o se expresa así, podría ser acreedora a una expulsión del país por ser extranjera. La pueden poner como persona non grata en el país y se pide una expulsión, pero no creo que lo hagan, porque ella ahorita está como víctima, y por esa parte no la van a tocar, aseguró el penalista.

Abogado amenazante

Díaz explicó de igual manera que las declaraciones por parte de la víctima son falsas ya que si ella no hubiera otorgado un perdón o acuerdo, el proceso no se hubiera podido aplicar, asegurando que para que ese método funcione, debe tener la aceptación de la culpa, el perdón de la víctima y una reparación del daño.

Bajo estos puntos es cómo se puede dar el procedimiento, sino es así, simplemente no procedería, por lo que demiente lo que afirma Valenzuela y asegura que ella estuvo de acuerdo con lo ocurrido, además de que ella desde un principio había pedido 300 mil pesos y una camioneta para que Eleazar quedara en libertad, sin embargo, los asesores del actor le aconsejaron que no accediera a tal petición.

Artículo 33

Según el artículo 33 Constitucional afirma que ante la ley son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución, además apunta que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país, por lo que las declaraciones públicas de Valenzuela no la harían acreedora a algún tipo de veto o expulsión ya que estarían violentando el derecho a la libertad de expresión.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO