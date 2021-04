LIMAN ASPEREZAS

TAMAULIPAS.- Los alcaldes de las principales ciudades de Tamaulipas, entre estas las de Tampico, Matamoros, Victoria y Madero, se separaron temporalmente del cargo para salir a la calle a buscar la reelección partir del este 19 de abril, lapso al término del cual se reincorporarán al quehacer edilicio para el que fueron electos.

Chucho Nader, igual que sus homólogos de la urbe petrolera, Adrián Oseguera Kernion, de la capital del Estado, Pilar Gómez Leal, y del puerto fronterizo, Mario López Hernández, arrancarán las campañas proselitistas mañana para pedir a los votantes la oportunidad de alargar por otros tres años el mandato constitucional que los ciudadanos les encomendaron a través del sufragio en la elección del 2018.

El jefe edilicio tampiqueño, que permanecerá alejado del puesto cincuenta días, periodo a lo largo del que estará al frente de la Comuna el alcalde suplente Íñigo Fernández Altamirano, Adrián, en cambio, será relevado por el regidor Armando Mario Sobrevilla pero en tanto que el primero tiene programado iniciar a las 8 horas del lunes, Oseguera lo hará a las cero horas y un minuto en la recién reconfigurada y modernizada plaza Isauro Alfaro Otero.

De los integrantes de la fórmula de Acción Nacional, Jaime Turrubiates Solís, que disputará la presidencia maderense, y Carlos Fernández Altamirano, el asiento del 20 distrito electoral realizarán el primer acto de demanda del voto a las 10 A. M. acompañados de Joaquín Hernández Correa, al que se ha asignado la complicada misión de quitar la posición del VII distrito del Palacio Legislativo de San Lázaro representada por el morenista Erasmo González Robledo.

En Altamira, por otra parte, después de varias semanas de caminar cada quien por su lado, finalmente los grupos políticos del candidato al gobierno municipal, Ciro Hernández Arteaga, y el que gobierna la comunidad, limaron las asperezas a que había dado pie el proceso de selección del aspirante al puesto de Alma Laura Amparan Cruz y acordaron trabajar unidos para conservar en poder albiazul las riendas políticas de la tierra de Cuco Sánchez.

Parece que entendieron que los adversarios y contrincantes no están en el interior del partido en el que militan sino afuera, que el enemigo a vencer en la jornada comicial que está a la vista no son los compañeros, que es Morena y que si no jalan para el mismo lado, van a verse en dificultades para lograr el triunfo, como el que obtuvieron en la contienda electoral de hace tres años.

Este fin de semana, por cierto, el IETAM validará, o rechazara en su caso, las 5 mil 494 solicitudes de candidaturas entregadas por igual número de aspirantes de diez partidos políticos a 43 alcaldías, nueve diputaciones federales, 57 sindicaturas, 405 regidurías y 36 diputaciones locales, 22 de mayoría y 14 de representación proporcional, que 2 millones 700 mil electores tamaulipecos llevaran a los ayuntamientos y al congreso estatal a través del ejercicio del libre sufragio.

En estos momentos, como es del dominio público, el PAN tiene en su poder 31 municipios, 27 diputados locales, 3 federales y un senador de primera minoría, Ismael García Cabeza de Vaca, mientras que la 4T y sus aliados cuentan con cinco alcaldías, diez curules locales, tres federales y dos senadores, Américo Villarreal Anaya y María Guadalupe Covarrubias Cervantes.

En temas nacionales, cuando el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, intentó ampliar de dos a cinco años la gestión constitucional que los ciudadanos le otorgaron, los partidos de oposición y los politólogos se le echaron encima y finalmente la controvertida disposición del Congreso de aquella entidad federativa fue anulada.

Parecería que los ciudadanos bajacalifornianos fustigarían fuertemente la intentona, sin embargo, de acuerdo con las encuestas más recientes, el mandatario no solamente no ha sido criticado ni castigado sino, por el contrario, premiado como uno de los diez gobernadores del país mejor evaluados por su desempeño.

Lo comentamos, a propósito del llamado bonillazo judicial mediante el cual el Senado de la República prorrogó dos años la gestión del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, lo mismo que la de los siete consejeros de la Judicatura Federal, que les permitirá permanecer en el cargo hasta el 2024, resolución que ha sido calificada, además de ilegal, como desafortunada por los opositores y juristas y que también yo desapruebo.

Habrá qué ver, no obstante, cuál es el sentir de los miembros de la llamada sociedad civil.

ENROQUE / JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ