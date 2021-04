Se endeudan para enfrentar la crisis

MUNDO.- Según un informe presentado por la empresa financiera Yotepresto.com, las ramificaciones de pandemia van mucho más lejos que el detrimento a la salud de las personas. En efecto, no hay sector de la sociedad que no haya visto, de una forma u otra, algún efecto adverso sobre su propia actividad. En lo que respecta a la economía doméstica, uno de los grandes problemas es el endeudamiento para enfrentar la crisis.

La pandemia y el endeudamiento

La expansión del Covid-19 supuso —y todavía supone— una amenaza a la salud de las personas; no solo en sentido infeccioso y sanitario, sino también económico. Debido a las medidas de aislamiento preventivo y distanciamiento social implementadas en su momento, el comercio y otros sectores debieron parar por completo, por lo que muchas personas se vieron obligadas a interrumpir su propia actividad y permanecer aisladas.

Esto, a su vez, produjo una caída en el consumo e, inevitablemente, un aumento en los despidos y en la reducción de las jornadas de trabajo en general.

Según el informe de Yotepresto, más de la mitad de las personas que perdieron sus ingresos se vieron obligados a endeudarse para mantenerse durante los primeros meses. Y si bien algunas lograron acomodarse y buscar otra fuente de ingresos, solo un tercio tenía ahorros y recursos suficientes para sobrellevar la situación.

Una gran mayoría, sin embargo, debió recurrir a préstamos o créditos como primera alternativa, con la esperanza de que todo volvería a la normalidad lo antes posible. Este, como sabemos, no fue el caso.

Consecuencias del endeudamiento y consolidación de deudas

Tras más de un año de esta situación, el endeudamiento y la falta de productividad se convierte en un ciclo: la necesidad de sobrevivir al presente pesa más que la vaga noción de un futuro incierto. Sin embargo, en este caso particular, que la crisis se extendiera durante tanto tiempo intensificó las secuelas del endeudamiento; aquellos que tenían ahorros y recursos pasaron a pedir préstamos, los que habían pedido préstamos y crédito tuvieron que refinanciar y endeudarse más todavía, y aquellos que ya lo habían hecho en un primer momento no pudieron cumplir con sus correspondientes pagos y quedaron registrados como deudores en el Buró de Crédito. Esto significa que no podrán volver a solicitar ningún tipo de servicio financiero en entidades de confianza.

Todo esto se resume en el informe elaborado por Yotepresto, empresa que ha advertido sobre dicho fenómeno hasta el hartazgo. Frente a ello, la empresa ha implementado un tipo de instrumento financiero conocido como consolidación de deudas, una operación en que tomamos un crédito a una tasa de interés muy baja —su gran ventaja— para consolidar el total de nuestras deudas en un único pago mensual. Esto permite ahorrar en intereses y conseguir un poco de estabilidad económica de manera sostenida.

La situación, si bien precaria, no es la misma que hace unos meses; el plan de vacunación y las medidas implementadas para remontar la actividad económica vaticinan una recuperación lenta pero sostenida. El informe elaborado por Yotepresto.com, sin embargo, entiende que mucha gente no puede esperar. Es por eso que ofrece una alternativa para unificar las deudas y ahorrar en intereses durante este último tramo.

POR EXPRESO DIGITAL