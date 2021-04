Estos son los ganadores de los Premios Oscar 2021

Esta noche se llevan a cabo los Premios Oscar 2021, una de las ceremonias más esperadas del año que reconoce a lo mejor del séptimo arte de Estados Unidos. Sin duda, se trata de una edición sin precedentes debido a la pandemia de covid-19, pese a ello, la Academia de cine decidió que la gala fuera por completo presencial sin conexiones vía Zoom.

Figuras como Brad Pitt, Laura Pausini, Emerald Fennell, Zendaya, Chloé Zhao y Carey Mulligan se darán cita en Los Ángeles, para finalmente conocer a los ganadores del Oscar. No te pierdas la mejor cobertura de los premios, con el minuto a minuto de MILENIO. Aquí te compartiremos la lista completa de ganadores del Oscar en las 24 categorías.

Cabe mencionar que Mank, de David Fincher, fue la cinta que conquistó a la crítica, pues consiguió 10 candidaturas, incluidas Mejor película y Mejor director. Con 6 nominaciones cada una le siguen Minari, Judas and the Black Messiah y Nomadland .

Mejor Película

• ‘The Father’

• ‘Judas and the Black Messiah’

• ‘Mank’

• ‘Minari’

• ‘Nomadland’ (GANADORA)

• ‘Promising young woman’

• ‘Sound of metal’

• ‘El juicio de los 7 de Chicago’

Mejor Actriz

• Viola Davis / ‘Ma Rainey’s Black Bottom’

• Andra Day / ‘The United States vs. Billie Holiday’

• Vanessa Kirby / ‘Fragmentos de una mujer’

• Frances McDormand / ‘Nomadland’ (GANADORA)

• Carey Mulligan / ‘Promising Young Woman’

Mejor Actor

• Riz Ahmed / ‘Sound of metal’

• Chadwick Boseman / ‘Ma Rainey’s Black Bottom’

• Antohony Hopkins / ‘The Father’ (GANADOR)

• Gary Oldman / ‘Mank’

• Steven Yeun / ‘Minari’

Mejor Director/Directora

• Thomas Vinterberg / ‘Another Round’

• Chloé Zhao / ‘Nomadland’ (GANADORA)

• David Fincher / ‘Mank’

• Lee Isaac Chung / ‘Minari’

• Emerald Fennell / ‘Promising Young Woman’

Mejor Actriz de Reparto

• Maria Bakalova / ‘Borat 2’

• Glenn Close / ‘Hillbilly, una elegía rural’

• Olivia Colman / ‘The Father’

• Amanda Seyfried / ´Mank’

• Yuh-Jung Youn / ‘Minari’ (GANADORA)

Mejor Actor de Reparto

• Sacha Baron Cohen / ‘El juicio de los 7 de Chicago’

• Daniel Kaluuya /’Judas and the Black Messiah’ (GANADOR)

• Leslie Odom Jr. / ‘One Night in Miami’

• Paul Raci / ‘Sound of metal’

• Lakeith Stanfield / ‘Judas and the Black Messiah’

Mejor Película Animada

• ‘Onward’

• ‘Over the Moon’

• ‘A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon’

• ‘Soul’ (GANADORA)

• ‘Wolfwalkers’

Mejor Fotografía

• ‘Judas and the Black Messiah’

• ‘Mank’ (GANADORA)

• ‘News of the world’

• ‘Nomadland’

• ‘El juicio de los 7 de Chicago’

Mejor Diseño de Vestuario

• ‘Emma’

• ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ (GANADORA)

• ‘Mank’

• ‘Mulan’

• ‘Pinocchio’

Mejor Documental

• ‘Collective’

• ‘Crip Camp’

• ‘El agente topo’

• ‘My octopus Teacher’ (GANADORA)

• ‘Time’

Mejor Cortometraje Documental

• ‘Colette’ (GANADOR)

• ‘A concerto is a conversation’

• ‘Do not split’

• ‘Hunger Ward’

• ‘A love song for Latasha’

Mejor Edición

• ‘The Father’

• ‘Nomadland’

• ‘Promising Young Woman’

• ‘Sound of metal’ (GANADORA)

• ‘El juicio de los 7 de Chicago’

Mejor Película Extranjera

• ‘Another Round’ / Dinamarca (GANADORA)

• ‘Better Days’ / Hong Kong

• ‘Collective’ / Rumania

• ‘The Man Who Sold His Skin’ / Túnez

• ‘Quo Vadis, Aida?’ / Bosnia y Herzegovina

Mejor Maquillaje y Peinado

• ‘Emma’

• ‘Hillbilly, una elegía rural’

• ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ (GANADORA)

• ‘Mank’

• ‘Pinocchio’

Mejor Banda Sonora

• ‘Da 5 Bloods’

• ‘Mank’

• ‘Minari’

• ‘News of the world’

• ‘Soul’ (GANADORA)

Mejor Canción Original

• ‘Fight for you’ / ‘Judas and the Black Messiah’ (GANADORA)

• ‘Hear my voice’ / ‘El juicio de los 7 de Chicago’

• ‘Husavik’ / ‘Festival de la Canción de Eurovision’

• ‘Io sí (seen)’ / ‘La vita davanti a se’

• ‘Speak now’ / ‘One Night in Miami’

Mejor Diseño de Producción

• ‘The Father’

• ‘Ma Rainey’s Black Bottom’

• ‘Mank’ (GANADORA)

• ‘News of the World’

• ‘Tenet’

Mejor Cortometraje Animado

• ‘Burrow’

• ‘Genius Loci’

• ‘If Anything Happens, I Love You’ (GANADOR)

• ‘Opera’

• ‘Yes – People’

Mejor Cortometraje de Ficción

• ‘Feeling trough’

• ‘The letter room’

• ‘The present’

• ‘Two distant strangers’ (GANADOR)

• ‘White eye’

Mejor Sonido

• ‘Greyhound’

• ‘Mank’

• ‘News of the world’

• ‘Soul’

• ‘Sound of metal’ (GANADORA)

Mejores Efectos Especiales

• ‘Love and Monsters’

• ‘The Midnight Sky’

• ‘Mulan’

• ‘The One and Only Ivan’

• ‘Tenet’ (GANADORA)

Mejor Guión Adaptado

• ‘Borat 2’

• ‘The Father’ (GANADOR)

• ‘Nomadland’

• ‘One Night in Miami’

• ‘The White Tiger’

Mejor Guión Original

• ‘Judas and the Black Messiah’

• ‘Minari’

• ‘Sound of metal’

• ‘Promising Young Woman’ (GANADORA)

• ‘El juicio de los 7 de Chicago’