Ben Affleck y Jennifer Lopez se reencuentran

ESTADOS UNIDOS.- Jennifer Lopez y Ben Affleck comenzaron a verse con ojos de amor mientras rodaban las escenas de la película “Gigli” que se lanzó en 2003, y que a pesar de no haber sido muy bien recibida en taquilla, los puso en el ojo público como la pareja del momento en Hollywood. Para ese entonces ya eran una pareja tan sólida y mediática, que tenían planes de casarse; e incluso, Ben apareció en uno de los videos más controvertidos de J Lo, en el que pusieron en evidencia la falta de privacidad que tenían.

Después de que Ben le pidiera a Jennifer que se casara con él con una sortija que mostraba un bello diamante rosa valuado en dos millones y medio de dólares, en algún punto decidieron no casarse y con el tiempo, dejaron atrás su historia para reencontrar el amor. Ben se casó con Jennifer Garner y formó a su familia, así como Jennifer hizo lo mismo junto a Marc Anthony. Sin embargo, ninguno de los dos matrimonios perduraron y posteriormente comenzaron otras relaciones con Ana de Armas y Alex Rodríguez, respectivamente.

De acuerdo con Guacamouly.com, ahora que los dos rompieron de nueva cuenta con sus parejas se les ha visto juntos, como si estuvieran retomando su amistad y permitiéndose encuentros ahora que no tienen pareja, lo cual es completamente entendible después del lazo tan fuerte que tuvieron.

Todo ocurrió cuando los paparazzi los captaron luego de haberse visto en la casa de J Lo en Los Ángeles, la artista llevó a Ben al hotel en el que se estaba hospedando en Bel-Air y una vez que Ben estaba fuera de la camioneta, se alcanzó a ver a Jennifer tan bella como siempre en la ventana.

Sin llegar a emocionarnos demasiado por su encuentro, no deja de ser todo un suceso el que se hayan visto, aunque fuera para platicar. Después de todo, siempre quedaron en buenos términos y siempre se han expresado bien el uno del otro, ¿será que donde hubo fuego, cenizas quedan?

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA

Jennifer Lopez and Ben Affleck hanging out after Alex Rodriguez split https://t.co/FXT9eJ8zE4 pic.twitter.com/TnDxZHNWD5

— Page Six (@PageSix) April 30, 2021