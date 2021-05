CTM Madero apoyará a Carlos Fernández

Madero.- Los sindicatos adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), respaldaron al candidato del PAN a la Diputación Local por el Distrito 20, Carlos Fernández Altamirano.

Integrantes de los sindicatos y organizaciones adheridas a la CTM en Ciudad Madero dieron su apoyo a Fernández Altamirano para que sea su voz en el Congreso de Tamaulipas y trabaje por gestionar más recursos para la ciudad.

“Para mí es muy importante contar con su apoyo porque el proyecto legislativo que llevaré al Congreso de Tamaulipas, está nutrido con sus solicitudes, yo estoy con ustedes, estamos cansados de tener esperanza, demandamos acciones”, señaló Carlos Fernández.

El candidato albiazul escuchó las necesidades de los trabajadores del volante, albañiles, aseadores de calzado y veladores, entre otros sectores, quienes demandan más inversión en obra pública y privada, más empleo y mejor pagado, así como mejores servicios de salud.

“En los últimos años no hemos visto en Madero que se realice una sola obra de relevancia, no ha habido apoyo de la Federación y no han tenido la apertura de trabajar con el estado, por eso miles de maderenses exigimos un cambio, ya es tiempo”.

El secretario general de la CTM, Carlos Alejandro Campos Castillo, aseguró que las seis agrupaciones que integran a unos ocho mil obreros respaldarán a los candidatos de Acción Nacional porque Ciudad Madero necesita un cambio positivo.

“Vamos a apoyarlos porque Madero está olvidado y necesitamos más obras, más empleos y más apoyos para nuestras familias, y confiamos en los candidatos del PAN, nuestro apoyo es para Carlos Fernández”.

Por Óscar Figueroa