Rescata a niña de 2 años que colgaba de un sexto piso

A veces los héroes nacen sin capa y están en el mundo real, disfrazados de civiles en el que darían su vida por los demás sabiendo el riesgo que implica salvar la vida de otro ser humano.

Fue así que a través de las redes sociales, circula el video en el que un hombre de la provincia de Hunan, en China, del que hasta ahora se desconoce su identidad, arriesgó su vida para salvar a una pequeña de dos años de edad, quien estaba colgando bocabajo entre los barrotes de una ventana, desde una altura de seis pisos, esto de acuerdo con medios locales.

La niña se sostenía de su cabeza

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de mayo, luego de que los padres dejaran por unos momentos a la pequeña completamente sola en la habitación, momento en el que la menor de edad, se dio la oportunidad de subir al respaldo del sillón que estaba junto a la ventana, la cual perdió el equilibrio, quedando apenas la mitad de su cuerpo suspendido de la barra de protección.

Fue así que uno de los vecinos, tuvo una acción envolvente, que rápidamente al ver a la pequeña en apuros, y que colgaba de la cabeza, misma que en cualquier momento podía resbalar hacia al vacío, este decidió escalar en una cornisa que sostenía a la pequeña mientras los rescatistas estaban en camino.

This heroic neighbour held up a toddler hanging partially out of a window outside the 6th storey of a building. pic.twitter.com/IXuuWqwCP2

— SCMP News (@SCMPNews) May 13, 2021