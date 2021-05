Multan a ‘Luisito Comunica’ ​por utilizar el celular en el Aeropuerto de la CDMX

MÉXICO.- Autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) multaron al youtuber Luisito Comunica por utilizar el teléfono celular dentro de la terminal aérea.

El youtuber regresaba de Las Vegas, Estados Unidos, cuando un oficial identificado como Paulino lo abordó para indicarle que no podía utilizar el celular y proceder a multarlo.

Al inicio, el oficial dijo a Luisito Comunica que su falta conllevaba una multa de 18 mil pesos, que tras dos horas de espera y trámites fue reducida a 6 mil 930 pesos.

De acuerdo con el youtuber cuando fue abordado por el oficial solo enviaba un mensaje de texto.

Al respecto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dijo que no prohíbe usar el celular en áreas abiertas y expuso que dentro de sus instalaciones “actúan dependencias como SAT/Aduanas, Migración, que en sus competencias desempeñan funciones en cumplimiento de normas nacionales a internacionales que se deben cumplir”.

AICM no prohíbe usar celular en áreas abiertas a usuarios. Dentro del AICM actúan dependencias como SAT/Aduanas, Migración, que en sus competencias desempeñan funciones en cumplimiento de normas nacionales a internacionales que se deben cumplir. — @AICM_mx (@AICM_mx) May 19, 2021

A través de sus historias de Instagram, Luisito Comunica enfatizó que el oficial intentó amedrentarlo diciéndole “sé quién eres”, por lo que presume, se trató de “algo personal y abuso de poder”.

Me huele a abuso de poder, me huele a que el oficial Paulino está tomándoselo personal. No debería ser tan tardado (el trámite), no me niego a pagar la multa, pero no sé, siento que lo tardado es algo personal”, dijo.

Aunque el oficial con chaleco del Sistema de Administración Tributaria (SAT) fue quien lo llevó a las oficinas de Combate a Prácticas Ilegales no tenía autoridad para multar al youtuber, por lo que este tuvo que esperar al menos media hora para que llegara la persona indicada.

Durante su espera para el trámite de la multa Luisito Comunica y su novia fueron vigilados por dos militares y un funcionario para evitar su fuga.

Asimismo, el joven fue escoltado por un soldado hasta un cajero automático ya que la multa solo podía pagarse en efectivo, cuando sí contaban con una terminal bancaria.

Está raro que sea en efectivo, espero que me den un recibo para que me comprueben que sí se va a ir ahí y que no se va a repartir entre los trabajadores de ahí, porque sí está raro que tenga que ser forzosamente en efectivo”, expuso.

Al final el youtuber recibió un pequeño ticket del SAT por el concepto de ‘multas’.

Una vez que salió del AICM, Luisito Comunica deseó que el dinero de su multa se utilizara para arreglar la terminal aérea porque “no está muy bonito”.

Con información de López-Dóriga Digital