Llama Carlos Fdz. a votar informados

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El Candidato del PAN a la Diputación local por el Distrito 20 de Ciudad Madero, Carlos Fernández, llamó a la población a evitar el abstencionismo y salir el 6 de junio a votar informados.

“Hay que ponernos las pilas, si no nos accionamos y decidimos quienes queremos que nos representen y nos gobiernen evaluando lo que se ha hecho en Ciudad Madero, evaluando lo que se ha hecho en el país, lo que hemos retrocedido durante los últimos dos años y medio, si no evaluamos la forma criminal con que hemos sido tratados con la vacunación, y si no emitimos nuestro voto de manera razonada y útil, olvidémonos que tenemos país el 7 de junio”, señaló.

A un mes de haber iniciado las campañas políticas en Tamaulipas, Carlos Fernández aseguró que ha sentido el apoyo de los maderenses hacia su proyecto legislativo y dijo que la ciudadanía le ha externado la necesidad de impulsar un cambio verdadero para lograr el bienestar de todos y todas.

“La gente nos ha mostrado su apoyo, han recibido muy bien el que estemos recorriendo todos los sectores porque quieren ser escuchados, es así como hemos fortalecido nuestra plataforma legislativa, haremos que en el Congreso de Tamaulipas se escuche la voz de los maderenses”.

El candidato del PAN prepara más fotos con diversos sectores para recabar propuestas ciudadanas que puedan ser convertidas en políticas públicas para beneficio de todos los ciudadanos.