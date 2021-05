Respalda la Asunción Ávalos a Carlos Fdz

Las familias de la colonia Asunción Ávalos ofrecieron su apoyo al Candidato del PAN a la Diputación local por el Distrito 20 de Ciudad Madero, Carlos Fernández, pues aseguraron que confían en él para que los represente en el Congreso de Tamaulipas.

“Seguimos recorriendo todas las colonias de Ciudad Madero, vamos a estar en todos los sectores durante estos 45 días de campaña, es necesario llevar nuestras propuestas, pero es más importante escuchar a todos los ciudadanos, sólo así podremos nutrir nuestro proyecto legislativo y representar verdaderamente la voz de los maderenses”, aseguró el candidato.

Julia Martínez, vecina de este sector, aseguró que durante años puso su confianza en un proyecto diferente para Ciudad Madero, del que sólo recibió falsas esperanzas.

“Vamos para atrás y no es justo, yo no he visto que se haga nada y es muy triste porque teníamos la esperanza de ver a Madero y a Mexico diferente y solo se han aprovechado de la gente, es la verdad”, aseguró.

Carlos Fernández escuchó sus demandas y pidió la confianza de las familias de esta colonia, por que con su apoyo, gestionará en el Congreso de Tamaulipas más recursos para obras y proyectos en Ciudad Madero.