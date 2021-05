Gracias a TikTok Erika Buenfil recibe ofertas de trabajo en el extranjero

ESPECIAL.- Erika Buenfil continúa disfrutando de las mieles del éxito en las redes sociales gracias a su incursión en la plataforma TikTok, misma que le ha traído diversas ofertas de trabajo tanto en México como en el extranjero.

A pesar de que en estos momentos no se da abasto con sus compromisos laborales, la actriz de 57 años se dice agradecida por todas las bendiciones que ha recibido en el terreno profesional, pues la han considerado hasta para ser conductora en algunos programas del extranjero.

“No he parado, ahora tengo mucho trabajo, porque ahora ya además de mi telenovela (Vencer el pasado), los días libres los ocupo para seguir adelante con mis cuestiones de redes, y he trabajado mucho también por fuera en cuanto a mercadotecnia y comerciales y marcas. Sin yo tocar las puertas, gracias a Dios hemos tenido que en algunas ocasiones no poder trabajar en todo lo que Gracias a Dios ha llegado y lo estamos aplazando a ver si me esperan, o a ver si hay cosas ya no nada más como actriz, sino como conductora en otros países, o sea, bien padre”, reveló la estrella.

Finalmente, Buenfil considero que gran parte de su éxito en las plataformas digitales se debe a la forma natural con que ha realizado las cosas.

“Lo tenía que hacer, y creo que le di al clavo, me ayudó a un poquito la idea de contactar con el público joven, o las cosas que más la tienen es cuando yo me presento casi desmaquillada, digo una de las primeras fotos que tuve fue un día de amaneciendo completamente desmaquillada y la gente la recibió como de por fin contacto con la gente de forma normal y creo que eso fue parte de cómo me recibieron, como conocer a la otra Erika o a la verdadera”, explicó.

