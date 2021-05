Captan captura del líder de la mafia rumana que clonaba tarjetas en México (VIDEO)

MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) capturó a Florian Tudor, el “Tiburón”, presunto líder de la mafia rumana que clonaba tarjetas en México. Su detención provisional, con fines de extradición, ocurrió este jueves en la Ciudad de México. A él y a sus secuaces se les conoce como la “Banda de la Riviera Maya”.

Elementos de FGR cumplimentan una orden de detención provisional con fines de extradición otorgada por un Juez de Control en contra de Florian “T”.

Elementos de #FGR cumplimentan una orden de detención provisional con fines de extradición otorgada por un Juez de Control en contra de Florian "T". En breve más información. — FGR México (@FGRMexico) May 27, 2021

Al respecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que el rumano es investigado por la dependencia que él encabeza, en coordinación con diferentes instituciones.

Felicito a la @FGRMexico por el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de Florian "n", caso denunciado en su momento por la #UIF en una investigación conjunta con diversas instituciones. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) May 27, 2021

A Florian Tudor, el “Tiburón”, se le sigue por delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.

La detención de Florian Tudor

De acuerdo con la FGR, durante la diligencia de aprehensión de Florian Tudor, el “Tiburón”, un agente del Ministerio Público Federal intentó obstaculizarla mientras que el abogado del hoy detenido agredió a golpes a los agentes de la Policía Federal Ministerial.

Se informó que ambos individuos también fueron sometidos y detenidos, para ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal, por los delitos que correspondan.

En un video se observa el momento en que Florian Tudor es sometido por, al menos, dos personas dentro de una oficina de la FGR y llevado a la fuerza por unos pasillos.

En un instante después se observa que, ante la resistencia del rumano, dos personas más se suman para tomarlo, de pies y brazos, para llevarlo cargando a un estacionamiento.

“Suéltenme. Me están levantando. Déjame. Me están ahorcando, me está ahorcando”.

Se escucha alegar a Florian Tudor

¿Cómo operaba la mafia rumana?

Hace meses quedó al descubierto un grupo del crimen organizado, al que denominaron Banda de la Riviera Maya, que robó miles de millones dólares a turistas a través de cajeros automáticos.

Las organizaciones Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y Quinto Elemento Lab encontraron que la mafia rumana opera a través del skimming, es decir, la alteración de cajeros automáticos para poder clonar tarjetas bancarias y disponer del dinero en efectivo.

Se estima que la organización delictiva comandada por Florian Tudor, el “Tiburón”, ha logrado robar hasta mil 200 millones de dólares, usando una red de cajeros automáticos modificados con skimmers en algunas de las zonas turísticas más importantes de México, como Quintana Roo, Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, en Nayarit.

Sus operaciones ilícitas afectaron, mayoritariamente a mexicanos, pero también a extranjeros que acostumbran visitar las parte turísticas del país.

¿Qué hacen los skimmers?

Los skimmers son dispositivos usados para leer la banda magnética de las tarjetas bancarias. Éstos se colocaban en los cajeros automáticos y captaban también la clave del usuario bancario, información con la cual le era posible hacer el retiro de efectivo y la realización de compras.

De acuerdo con autoridades, el skimmer se coloca en la ranura del cajero automático, por el que se inserta la tarjeta. Una vez dentro, esta máquina lee la banda magnética de la misma, para obtener el número del plástico, fecha de expedición, nombre del titular y número de seguridad.

CON INFORMACIÓN DE UNO NOTICIAS