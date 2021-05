Amables sicarios

No es la primera vez que un político de alto nivel es detenido o secuestrado en las carreteras tamaulipecas.

Debemos reconocer que los asaltos y secuestros disminuyeron durante el sexenio que está a punto de concluir de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, con el inicio de la operación de las patrullas carreteras y la instalación de estaciones seguras en las distintas vías.

Uno de esos políticos quien fue secuestrado fue EDGAR MELHEM SALINAS cuando viajaba por el libramiento de San Fernando, en compañía de su familia. En aquel entonces era el delegado federal de Sedesol.

El ahora presidente del PRI, nos contó cómo lo amedrantaron y le mostraron las armas de grueso peligro al momento de que lo obligaban a frenar la camioneta.

EDGAR fue paseado por varias horas, siempre en medio de los sicarios que finalmente lo dejaron en libertad en las afueras de Valle Hermoso.

El ex alcalde de San Fernando, MARIO DE LA GARZA fue asaltado adelante de Padilla, cuando hombres armados le cerraron el paso y lo dejaron libre tras identificarlo.

Le robaron celular y el dinero que portaban todos los tripulantes de la camioneta que vivieron momentos de terror al ser encañonados.

El líder del MC, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ también estuvo a punto de ser secuestrado cuando regresaba de Matamoros.

Los sicarios le cerraron el paso, mientras encañonaban su unidad, GUSTAVO no frenó su camioneta, por el contrario le imprimió velocidad y logró escapar.

Sin embargo, la situación más complicada y difícil la sufrió el mantense ALEJANDRO GUEVARA COBOS, cuando era candidato a diputado federal y sufrió un atentado.

Le cerraron el paso a la camioneta en la que se trasladaba el ex coordinador de giras del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

Los delincuentes le mostraron las armas largas y al no detenerse la camioneta fue balaceada. ALEJANDRO era custodiado por un grupo de federales vestidos de civil quienes repelieron la agresión. Dicen que hasta el candidato del PRI tomó un arma y la disparó.

En todas las historias que hemos conocido, los delincuentes siempre amenazan con sus armas largas, las muestran obligar a los conductores frenar, algunos imprimen velocidad y huyen, otros se detienen y entregan sus pertenencias.

En el caso de MARIO DELGADO no vimos ninguno de los elementos de los relatos de quienes han sufrido asaltos o secuestros por parte de la delincuencia. El líder nacional de Morena relata que venía de Matamoros con rumbo a Reynosa, cuando un grupo de pistoleros los detuvieron. Sin embargo en su video no vemos las armas largas, ni siquiera se escucha una mentada de madre, eso si vemos el rostro pálido de MARIO DELGADO.

Un hombre con su poder no viaja sólo, siempre trae seguridad y fue demasiado fácil para que frenaran cuando viajaban a Reynosa.

Un municipio que consideraban un triunfo seguro para Morena, pero donde todos los días reciben malas noticias, la última su mejor aspirante a la alcaldía, quien fue sacrificado por un costal de dólares, el diputado RIGO RAMOS se acaba de poner la camisa azul y se suma oficialmente a las tareas del PAN para impedir a toda costa la victoria de CARLOS PEÑA y su madre la alcaldesa MAKI ORTÍZ.

RIGO RAMOS sumara votos al candidato panista por la alcaldía CHUMA MORENO y GERARDO PEÑA, aspirante a diputado federal.

Esperamos se denuncie la situación y se aclare la situación sobre estos amables sicarios que nunca mostraron sus cuernos de chivo.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ