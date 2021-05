Corren a Erasmo

A pocos días de que terminen las campañas electorales en Tamaulipas el ambiente político se ha enrarecido mucho más y los picos de polarización de opiniones se hacen cada día más marcados, por un lado el PAN y sus seguidores, y por el otro Morena y sus alabadores.

Mientras que en Ciudad Victoria LALO GATTÁS ha echado mano de muchos patrocinios para impulsar la idea de que es uno de los favoritos, pues incluso anunció con bombo y platillo que traerá a la Capital a grupos internacionalmente reconocidos para su cierre de campaña con el objetivo de atraer a más gente, ni así le alcanza para rebasar a PILAR GÓMEZ en las encuestas, esta será una elección que podría marcar el fracaso final de la carrera política de EDUARDO.

El que calladito calladito ha ido mejorando en sus números es ALEX MONTOYA, el candidato del PRI ha trabajado muy duro para hacer con pocos recursos y un equipo muy pequeño, una campaña muy respetable, si en las encuestas y en las elecciones la gente de verdad votara por las mejores opciones, GATTÁS no figuraría ni con un punto al lado de las opciones del PRI y del PAN, a nadie se le olvida que ni cuando el PRI representaba el poder pudieron hacer ganar al antipático LALITO.

Un caso similar ocurre en Tampico, OLGA SOSA ha echado mano de estrategas políticos y de comunicación de Nuevo León y Ciudad de México para impulsar la percepción de que tiene un gran arrastre en el sur, sin embargo, la verdad es que con solo dos o tres eventos masivos ha querido hacer pensar a los tampiqueños que trae las preferencias, nada más alejado de la realidad.

En Tampico quién tiene más asegurado el triunfo es JESUS NADER y lo ha logrado no con 45 días de campaña, sino con más de dos años trabajando como se debe hacer al frente de un Ayuntamiento, no es percepción, no es inversión en estrategas, son los resultados de la dedicación que le ha puesto su trabajo y a la responsabilidad con la que lo ha asumido.

Otros que también andan bien aplicados son MON MARÓN Y ROSA GONZÁLEZ, el trabajo que realizaron en la diputación local se está viendo reflejado en apoyos durante su campaña, no es el caso de NORA GÓMEZ, quién “nadando de muertito” espera que el arastre de NADER le de la victoria en el Distrito 22.

Otro ejemplo de resultados es lo que ha hecho CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA en Altamira, no es gratis el cariño que le profesan al candidato, no es por nada que siga teniendo un gran arrastre en las preferencias electorales del puerto industrial, son años de trabajo cercano a la gente lo que le permiten con tranquilidad contender por la Alcaldía. CIRO tendrá este fin de semana y los días restantes de su campaña, cierres en diferentes sectores de la urbe para dar el amarre final al triunfo del 6 de junio.

Precisamente el buen trabajo que se está haciendo en la contienda para la alcaldía es lo que le está ayudando ALMA LAURA AMPARAN y a ELIZABETH HUMPHREY a amarrar el gane en las próximas elecciones por las diputaciones locales, muy cerca anda JOACO HERNÁNDEZ, con una campaña bastante discreta está tratando de capitalizar el cariño que aún le tienen a su familia para verse favorecido en las urnas.

Hablando de los contendientes por el Distrito Federal 7, al contrincante de Morena, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, se le ocurrió hacer cuadro en Matamoros durante la visita del Presidente Nacional de su partido MARIO DELGADO, pero todo salió mal en el mitin político en apoyo al candidato a la reelección por el Ayuntamiento de Matamoros, uno al que le dicen BORREGO, el evento terminó en zafarrancho, les arrancaron el micrófono a los dirigentes de Morena y los echaron en corrida, hoy ERASMO sabe que ese fue el peor error de su campaña.

Astutos como han demostrado ser en Morena, antes de que trascendiera el zafarrancho que se armó en el mitin, publicaron presuntas amenazas e intimidaciones de grupos armados contra el contingente que acompaña a DELGADO, otra mentira garrafal de los morenistas, pues en un video que ya circula en redes sociales se ve que en realidad se les emparejó un vehículo para echarles porras, pero el miedo no anda en burro y ya por todo sienten que los atacan o de todo se agarran para victimizarse.

Otro que nadando de muertito pretende sumar votos es el GÜERO SUAREZ MATA, el ex diputado por el PRI, ex dirigente sindical de los petroleros, y varias veces ex funcionario en distintas dependencias, se la ha pasado paseándose atrás del candidato a la Alcaldía para mínimo aparecer en las fotos.

Caso contrario es el de su contrincante CARLOS FERNÁNDEZ pues éste no ha perdido ni un minuto para recorrer las calles de Madero, la misión es visitar todas las colonias durante los 45 días de campaña y al paso que va, el joven de la nueva generación en la política, lo logrará.

Mención parte merece el hecho de que CARLOS es el único candidato que ha presentado un proyecto legislativo con el que habrá de trabajar en el Congreso de Tamaulipas, el resto de los contendientes por cualquier otro distrito, seguramente se presentarán el primer día en el Congreso a ver qué se le ofrece o qué instrucción les da el líder de su bancada de su partido, seguro esperará turno para levantar el dedo, así se han acostumbrado muchos legisladores a trabajar, a disque legislar.

Por cierto, Ciudad Madero no se me olvidó, nada más me lo reservo.

QUE CURIOSO

La publicación de THE ECONOMIST en la que le da tremenda exhibida a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no es más que la visión objetiva de lo que es el Presidente de la República.

Lo que pasa hoy con México ante el mundo, con perdón de la comparación, es lo que hace años veíamos de Venezuela, nos asombraba ver cómo HUGO CHÁVEZ compraba la voluntad de miles mientras sumía al país en la pobreza, eliminaba la democracia y aniquilaba a sus contrincantes.

Parece exagerado, pero la historia sí empieza a parecerse.

El próximo 6 de junio, por favor salga a votar.

POR OMAR REYES