TAMAULIPAS.- Aunque la OMS alerta no relajar medidas sanitarias ante la pandemia del Covid 19, en México los abrumadores tiempos políticos están dedicados a otra cosa que no sea salvaguardar la salud pública, los candidatos siguen sin cumplir las normas de la nueva normalidad, un montón de intelectuales se enlistan para emitir otro texto de “los abajo firmantes” y el presidente da replica a todo esto; a la par salud federal advierte de un rebrote de contagios y muertes por el virus en 5 entidades, entre ellas Tamaulipas y la secretaria de educación avisa de un pronto regreso a clases.

Catorce meses tuvieron las administraciones, de todos los niveles, de varias dependencias como salud, educación, bienestar y obra pública, para preparar los entornos escolares, pero no lo hicieron, la política los trae distraídos a todos, ahora cuando se plantea un regreso a las aulas en agosto, los infantes volverán a los mismos planteles con hacinamiento, sin agua para el lavado frecuente de manos, sin sana distancia, en salones con poca ventilación, con maestros vacunados pero sin vacunar a los propios niños y sus padres, tampoco los de las tienditas y el ambulantaje de alrededor que comúnmente rodean las escuelas.

En todo este año y 2 meses que va de la pandemia, tampoco se logró perfeccionar el método de la educación en línea, un tanto porque no existen las herramientas necesarias para todos y otro porque los docentes no alcanzaron la capacitación para migrar a ese método o presentar un sistema híbrido de clases a distancia y presenciales.

La advertencia de Tedros Adhanom, director de la OMS es clara “sería un error monumental” que alguna nación pensará que el peligro del Covid19 ha pasado, pide no relajar las provisiones ni protocolos sanitarios y destaca el uso adecuado y “coherente” de las medidas de salud pública y una vacunación equitativa.

Pero este llamado mundial, no hace eco en nuestras autoridades, están en franca lucha electoral y esa competencia les nubla la razón, los entretiene y no están dispuestos a sacrificar ni un minuto para recomponer el rumbo de una mala estrategia de salud que nos ha llevado a registrar alta mortalidad por el virus y otra mala estrategia, la de las campañas que no hizo posible contener contagios.

De la otra pandemia, tampoco nadie la menciona en sus discursos, mayo ha sido el mes con una tendencia al alza de violencia familiar en 24 estados, según el último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también ha sido el mes más violento en lo que va del año, con un promedio de 79 víctimas mortales cada día.

Con casi un centenar de candidatos asesinados y 800 agresiones contra políticos, reportados en medios y contabilizadas por organismos públicos y civiles, es un hecho que este proceso electoral queda para la historia como uno de los más violentos. Las feministas apuntan que muertes, amenazas y renuncias marcan las campañas de las mujeres, CIMAC da cuenta de “tres candidatas a cargos de elección que fueron asesinadas y 109 presentaron quejas por ser víctimas de violencia política”, además destaca el registro de una cuarentena de hombres como agresores de mujeres en el ámbito político.

Así culminan por fin las campañas, y seguimos en pandemia, que se suponía nos haría mejores humanos, pero se confirma el vaticinio del filósofo Fernando Savater: “La gente volverá a lo mismo que éramos.

Pestes y plagas ha habido muchísimas y la humanidad no ha dejado de ser lo que era”. Para el libre pensador de este tiempo, vamos a seguir siendo lo mismo, pero un poco peor, ha dicho: “No creo que vayamos a salir más fuertes ni más buenos.

No. Vamos a salir más pobres, porque esto será un golpe muy grande para todos los países, y causará problemas económicos y laborales enormes, y además tenemos los muertos.

Muchos cargan con eso, de modo que no creo que tengamos una solución positiva, lo único es que comprenderemos la importancia de la investigación científica”. Son palabras que no hacen mella en la clase política.

EN BOCA DE TODOS / GUADALUPE ESCOBEDO CONDE