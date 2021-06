Nicolas Cage, una leyenda del cine

ESTADOS UNIDOS.- Mientras espera la llamada de largada para filmar la vida del verdadero Joe Exotic que Netflix hizo famoso con el documental “Tiger King”, Nicolas Cage promete contagiar el mundo cine después que la pandemia suspendió los estrenos de películas tan diferentes como la superproducción de artes marciales de ciencia ficción “Jui Jitsu”, además de aparecer como el cazador de trufas de “Pig” o incluso “The Unbearable Weight of Massive Talent” donde se interpreta a sí mismo, como un actor que contrata la CIA para atrapar un narcotraficante que secuestró a la hija de un candidato presidencial.

-Una de nuestras primeras entrevistas había sido cuando ganaste el Oscar con ‘Leaving Las Vegas’ o ‘Adios Las Vegas’ ¿Qué significó en aquel entonces y qué significa hoy semejante premio?-

“Creo que Gary Oldman dijo hace poco que nunca deberíamos ignorar el sonido del aplauso. Y yo lo aprecio. Estuve muy agradecido cuando mis colegas actores y tanta gente creativa del cine me tuvieron presente. Lo agradezco pero también me acuerdo que Sean Connery me dijo que me olvidara (del Oscar). No es algo en lo que pienso todos los días. No es algo que realmente recuerdo tanto, porque quiero mirar adelante y disfrutar nuevas experiencias”.

-¿La mejor lección que aprendiste después de haber trabajado casi 40 años en Hollywood?-

“Con el paso del tiempo fui desarrollando un sentido particular en mi camino por el cine, algo que yo llamo el ‘Sentimiento Super 8’. Cuando yo tenía siete años, mi padre nos había regalado a mí y mi hermano mayor una cámara de ocho milímetros, Super 8. Y con esa misma cámara, nosotros filmábamos nuestras propias películas. Incluso teníamos una pequeña sala de edición donde cortábamos partes y las volvíamos a pegar a mano, casi. Y las veíamos en un proyector, para compartirlas después con mi padre. El Sentimiento Super 8 surge porque yo hago cine simplemente cuando amo una historia, no porque quiera ganar un premio ni porque quiero ganar fortunas. Cuando realmente funciona todo bien es cuando también me doy cuenta que disfruto el proceso de construir algo, simplemente porque amo hacer cine. Y es un sentimiento que al tenerlo, muchos directores como Joel y Ethan Coen también estuvieron de acuerdo conmigo”.

-¿Haber aceptado el puesto de Embajador de Talento para el Festival Internacional de Macao es una forma de contagiar tu pasión por el cine?-

“Bueno, yo siento que el ‘Sentimiento Super 8’ es contagioso, es algo que se traduce en la emoción de hacer cine, al crear una película divertida. Se traduce también a nivel internacional. Es algo donde incluso podrías bajar el volumen, ver las interpretaciones de una película y disfrutarla, aunque no entiendas el idioma, porque el 90% de las comunicaciones tampoco son verbales. Y por ese mismo sentimiento de Super 8, me invitaron al festival de cine en Macao, porque se traduce a través de las culturas, a través de los continentes. Es algo que comunica. Por eso pienso que esa es la gran razón por la cual me invitaron y la gente responde a mi trabajo, porque yo realmente quiero dar algo genuino, algo con que el público pueda responder y apreciar. A mí me importa la gente y el cine. Y así es como llegué a convertirme hoy en un embajador del talento en el cine. Es por el ‘Sentimiento Super 8’”.

-¿Es verdad que detrás del rol de Spider-Man Noir, estaba tu voz, en la versión original en inglés del dibujo animado ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ que ganó también un Oscar?-

“Sí, es algo que empezó con una llamada de los estudios Sony donde me ofrecieron agregarle la voz a Spider-Man Noir. Nos habíamos encontrado con los directores en el centro de Los Angeles para hablar del tema y me encantó cuando me mostraron los dibujos de lo que iban a mostrar. Me pareció que podía quedar algo hermoso”.

– Es algo que muy poca gente sabe y todavía hay menos gente que sabe que en la misma época, también interpretaste otro superhéroe como Superman, también en la voz de otro dibujo animado, con la versión en cine de ‘Teen Titans Go! To the Movies’. ¿Dos superhéroes en menos de un año?-

“Bueno, esa película la hice porque Teen Titans es el programa de televisión favorito de mi hijo Kal-El. Y él también pudo participar, agregándole la voz a la versión joven de Bruce Wayne. Apenas tuvo una línea, pero fue un día genial porque pudimos ir juntos al estudio, cuando a mí me tocó representar la participación especial como Superman en Teen Titans”.

-Es interesante, porque casi nadie tampoco sabe que el personaje de Ghost Rider que llevaste dos veces al cine, también es en realidad un superhéroe del mundo Marvel y teniendo incluso más poderes que Hulk y Thor, nunca formó parte de Avengers…-

“Es cierto que en el momento en que salió Ghost Rider, Marvel todavía no había aparecido con Avengers. Hubiera sido maravilloso ver a Ghost Rider en los Avengers. En algunos de los comics, él incluso llegó a ser uno de ellos, apareciendo como personaje invitado”.

-¿Qué superhéroe te hubiera gustado representar para mostrar mejor tu verdadera personalidad?-

“Bueno, ya interpreté el que más resuena con mi personalidad. Yo crecí leyendo las historietas de ‘Ghost Rider’, me encantaban los monstruos. Y yo leía ‘Hulk’ y ‘Ghost Ryder’ porque no podía comprender como semejantes monstruos podían dar tanto miedo y ser buenos al mismo tiempo. Pero la idea de Ghost Rider siempre fue difícil de vender. No es un personaje que puedas decir “Bueno hijo, este superhéroe vendió su alma al diablo pero él también es bueno.” Sí, él juega en el equipo de Satan o Lucifer. No es un concepto muy popular para el público conservador de Estados Unidos. Fue un superhéroe muy inusual para interpretar, pero por esa misma razón es que resultó algo perfecto, para mí”.

-¿Aceptarías al menos una participación como invitado en una de las películas de Marvel?-

“No. Yo creo que mis días de comics se terminaron. No me interesa representar ningún otro superhéroe. Estoy conforme con las cartas que ya recibí”.

-¿Y ahora que vas a interpretar en cine al mismo Joe Exotic que Netflix hizo famoso con la serie de documentales ‘Tiger King’… qué opinas sobre la idea de estrenar cine en casa, antes que en el cine?-

“Yo soy de los pocos que hizo cine para la plataforma de Video ‘On Demand’ en un tiempo donde la gente probablemente pensó que podía considerarse un campo para fracasados. Y en realidad terminó resultando un matrimonio bastante exitoso para mí. Y es porque me di cuenta que la gente hoy ve cine, en casa. Si te fijas lo que cuesta ir al cine con toda la familia, cuando llevas a tu esposa y tres hijos, después de las palomitas y algunos dulces, vas a gastar más de cien dólares en una noche, cuando bien podrías dejar de ir al cine… No es algo que tampoco recomiendo, quiero que la gente vaya al cine, pero si también se pueden ahorrar 100 dólares por noche, tranquilamente se pueden comprar un buen sistema de entretenimiento para ver cine en la comodidad y la privacidad de la casa, cocinando lo que quieras, para ver el cine que quieras. Creo que además es la forma en que hoy se ven la mayoría de las películas. Y es por eso que yo tampoco vi al video On Demand como un fracaso, porque sabía que era el futuro que hoy ya estamos disfrutando”.

