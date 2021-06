PAN; azul obscuro…

Fue una jornada electoral en Tamaulipas rara, extraña, sin festejos por la noche, como si nadie hubiera ganado, como si todos hubieran perdido, de Nuevo Laredo a Tampico la seriedad se apoderó de los principales actores de la elección y la mayoría de los ciudadanos se fue a dormir con la incertidumbre sobre quién será su alcalde, su diputado local y federal. Así es mis queridos boes, una jornada que comenzó con el clásico problema de la apertura tarde de las casillas, acentuado por los efectos y el protocolo que impone la pandemia, pero que pronto tomó agilidad y copiosidad.

Las filas nunca se terminaron, por un lado, porque el proceso en las casillas era lento, por otro por la copiosa participación.

En los cuarteles de “guerra” al mediodía parecía que las cosas estaban resueltas, los panistas y sus números, los números de hasta entonces los pronosticaban como favoritos, barrerían, arrasarían casi por todos lados.

Pero conforme avanzó la tarde y los operadores políticos fueron recontando, la situación ya había cambiado, en los cuarteles de las campañas municipales azules los rostros comenzaron a tornarse de preocupación, que ya entrada la tarde, casi noche y al cierre de las casillas se convirtió en caras de tristeza, desencanto, incredulidad, de ¿qué pasó? Pero del otro lado, del de los candidatos de MORENA tampoco había señales de victoria, porque se llegaron las 23:00 horas y no había noticias de un solo festejo de candidatos de la 4T.

Creo que estaban igual, sorprendidos de lo que los números finales les estaban indicando, la mayoría de los que seguramente hoy amanecerán como ganadores, ni siquiera se lo esperaban, porque no hicieron lo suficiente para el triunfo y este como que les cayó del cielo. En Victoria, ni PILAR GÓMEZ, ni LALO GATTAS se habían declarado nada, aunque la versión no oficial, pero si de los comités de campaña, de los círculos rojos de los candidatos era de que el de MORENA estaba ganado. Con GATTAS, podrían haber ganado incluso pos candidatos a las diputaciones locales, esos que un ciudadano de a pie difícilmente supo sus nombres.

Si se confirma que el PAN perdió Victoria ¿qué habrá pasado, si las encuestas decían que llevaban 9.9 por ciento de ventaja en la intención del voto?

La única explicación que se me viene a la mente es el castigo que la mayoría habría dado al partido azul por el desastre de la frustrada

y trunca gestión de XICO GONZÁLEZ, quien hizo tan mal las cosas que ahí frente a la boleta el victorense se la cobró y quien pagó ese desastre fue PILAR.

Insisto, anoche a eso de las 11:30 ni por asomo había un resultado definitivo y a menos que ocurriera un milagro, la versión del triunfo de MORENA cambiaría.

El desastre en Victoria incluso habría alcanzado hasta a ARTURO SOTO, uno de los dos mejores operadores políticos del centro de Tamaulipas, quien también estaba en calidad de perdido cuando al filo de la medianoche escribía este texto.

MARIO RAMOS menos perdido, pero también perdido y a ÓSCAR ALMARAZ, candidato a la diputación federal apenas se le notaba ‘respiración’; podría ser el único que no perdiera en la capital de los azules.

En Reynosa la historia era la misma, por ahí de las 16:00 la lectura era de un resultado parcial apretado, pero con ventaja para JESÚS MARÍA MORENO con ligera ventaja.

Después todo había cambiado, en el equipo de Chuma las malas noticias se les vinieron una tras otra, y lo que parece fue peor para la causa azul, fue que se contaminó el resto de las candidaturas a diputados locales

y federales

Temprano parecía que se había detenido el operativo de fraude, de compra de votos por parte de funcionarios federales a favor de MORENA, 17 personas fueron detenidas con sobres con billetes y listas de ciudadanos a los que iban destinados. Más tarde se detuvo hasta al cabecilla que trabaja en el IMSS.

Y el panorama se multiplicó por diferentes zonas del Estado, en Nuevo Laredo YAHLEEL ABDALA peleaba voto a voto con CARMENLILIA CANTUROSAS; ninguna festejó

En el sur, allá en Tampico, Madero y Altamira, las cosas pudieran verse con menos sorpresas, sobre todo luego de que JESÚS “Chucho” NADER salió a festejar, pero de manera discreta, con sus simpatizantes y el resto de la fórmula.

Tampico sigue siendo el bastión panista por excelencia, para las 22:30 horas ya cuatro de los contendientes de Chucho habían reconocido que este ganó la elección.

En Altamira, CIRO HERNÁNDEZ tampoco salió a festejar, pero si en sus redes sociales declaraba que el triunfo estaba dado, ese municipio, insistió iniciaba una nueva historia.

El de enfrente de CIRO; ARMANDO MARTÍNEZ también se decía ganado, igual lanzó un llamado de unidad en torno al municipio.

Por Madero ADRIÁN OSEGUERA llevaba una ventaja que se antojaba irreversible a la media noche sobre JAIME TURRUBIATES.

En lo que se refiere al Congreso local, se perfilaba solo de dos fuerzas MORENA y PAN, aunque el PRI seguramente alcanzaría plurinominales. Hasta anoche, la ventaja era para los de la 4T, con lo que estaríamos ante un Poder legislativo de oposición al Poder Ejecutivo.

Vamos a ver qué resulta de la repartición de los plurinominales y entonces entenderemos cuál será el alcance de la próxima legislatura.

Y vuelvo a la/ preguntas ¿qué pasó en el PAN?, ¿quién se confió?, ¿quiénes no hicieron la tarea?. Se viene un corte de caja donde muchos creo saldrán ‘cajeados’

A nivel federal lo que se tiene que resaltar es que MORENA pierde el control absoluto que tiene hasta ahora. En Nuevo León ganó SAMUEL GARCIA, bien por los regios.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA

twitter @melitong