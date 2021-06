Ni un metro cúbico de agua más de “El Cuchillo” a Tamaulipas: Samuel

MONTERREY.- Apenas recibió la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo, Samuel García Sepúlveda, dijo que una de las crisis más fuertes que tendrá Nuevo León a partir de agosto es la falta del agua, por eso anunció que en el siguiente verano el Estado no va a ceder ni un metro cúbico de agua a Tamaulipas.

“Nos vamos a meter de lleno a negociar el convenio del Distrito 26, porque Nuevo León ya no debe abrir la compuerta de la presa El Cuchillo. El siguiente verano, no se va a ceder un solo metro cúbico de agua, donde por cierto ya ni siembran sorgo y ya no producen ganado en Tamaulipas”, dijo el próximo gobernador nuevoleonés.

Dijo que en Nuevo León hay temas que urge resolver desde ahorita, y no queremos que se nos venga encima la crisis del agua como cuando paralizó a la ciudad en los tiempos del ex gobernador Alfonso Martínez Domínguez.

Señaló que se requiere recuperar el plan original de la presa de la Boca, en Santiago, la presa de Montemorelos, la Presa Cierro Prieto y el Cuchillo en China.

Samuel García sostuvo un encuentro con los medios de comunicación luego de salir de la Comisión Estatal Electoral en donde dijo que es tiempo de hablar con la verdad porque Nuevo León tiene y vendrán nuevas crisis.

“En agosto empezarán a cortar el agua. En agosto regresarán los niños a la escuela, y si a eso le sumamos las crisis que veníamos cargado del transporte público, de la seguridad, y de un estado con finanzas quebradas. Ahora si empieza lo bueno. Por eso les digo, que Samuel García no va a gastar ni un segundo más de su tiempo en pelear, en rencores y en rencillas.

Dijo que llega al gobierno de Nuevo León con 33 años y representa la nueva generación de políticos que el país desea. Y precisó:

“Pero no se confundan, van a tener un gobernador de seis años. No van a ganar las ambiciones, ni las tentaciones. Voy a dedicar lo mejor de mi tiempo 24/7 en Nuevo León. Voy a destinar toda la capacidad de mi equipo y de un servidor para poder entregar a mis 39 años, un nuevo Nuevo León”.

Un Nuevo León que logró hacer catarsis, que logró sacar a la vieja política y que será un ejemplo nacional: lo que hagamos aquí lo van a copiar los demás y va a sonar fuerte a nivel nacional e internacional.

Por Francisco Cuéllar Cardona