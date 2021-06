Ahora se construirá un hospital más grande del ISSSTE en 5 hectáreas

Tampico.- Ahora se integra un nuevo proyecto para el nuevo hospital del ISSSTE, en un inicio se contemplaba en un terreno de mil doscientos metros, pero ahora se construirá en 5 hectáreas.

Luis Miguel Rodríguez, director de esta unidad, dijo que pasaron de 150 a 200 camas y será una unidad regional.

“Un proyecto de esa naturaleza no es fácil, no es tan express, la gestión ya tiene un buen tiempo, lo único que les puedo decir es que hace unos meses, ya estando yo en gestión, yo tengo un año cuatro meses, se hizo un dictamen y se determinó que no se puede resolver para cumplir con las demandas de la derechohabiencia”, dijo.

Se construyó hace 56 años con una población de 7 mil derechohabientes, actualmente tienen 250 mil del sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, San Luis

Potosí.

Por Mario Prieto