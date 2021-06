Cocodrilos: ¿qué hacer con ellos?

TAMAULIPAS.- La muerte de una mujer la semana pasada en la laguna del Carpintero volvió instalar el debate sobre qué hacer con decenas de cocodrilos, que se han convertido en símbolo y atractivo turístico de la región, pero que al mismo tiempo podrían representar un peligro para la población.

“Lety” se encontraba lavando en un área protegida de vida silvestre del sistema lagunario de la zona metropolitana del sur de Tamaulipas a la que está prohibido acceder.

Durante el 2020, una situación similar se presentó con el deceso de un residente de 50 años, de la colonia La Barra, en Ciudad Madero, que murió tras una situación similar.

En ambos casos, las dos personas de acuerdo con los dictámenes oficiales ingresaron a un área considerada de vida silvestre y protegida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El doctor, Cesar Cedillo Leal, Coordinador del grupo S.O.S Cocodrilo Tampico y coordinador del proyecto del monitoreo poblacional de cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) y sus interacciones en la laguna El Carpintero, califico como una interacción negativa hombre-cocodrilo los incidentes registrados en el sistema lagunario de la zona metropolitana del sur de Tamaulipas.

“Lo sucedido el día lunes es una interacción negativa humano-cocodrilo que desafortunadamente termino en una interacción fatal. Sin embargo, es importante aclarar que las interacciones negativas que se han suscitado han sido con personas que invaden el hábitat y que se encuentran en situación de calle, con algún tipo de problema mental o en estado de ebriedad (según reportes oficiales) y cerca de donde están colocadas señaléticas preventivas e informativas”, dijo.

COCODRILOS DESDE HACE MUCHOS AÑOS

Los primeros reportes de encuentros con cocodrilos en la región sur de Tamaulipas, explicó que encuentran documentados a partir de 1829, por los primeros habitantes de la región, lo que deja en evidencia de que no son invasores del sistema lagunario.

Sin embargo, dijo que es necesario que se establezca un control relacionado con los saurios, que suelen abandonar cono mayor frecuencia su hábitat, para que se considere la posibilidad de ser reubicados, no si antes valorar su impacto para el ecosistema y la vida del mismo ejemplar.

“Existen algunos ejemplares que son reincidentes en salirse de la laguna, en su mayoría machos de gran tamaño los cuales podrían representar un mayor riesgo a presentar una interacción humano-cocodrilo.

Estos ejemplares que son reincidentes en salirse serian candidatos a ser reubicados siempre valorando el impacto para el ecosistema y el ejemplar”, añadió.

De lo que poco se habla, añadió es de la importancia que mantienen para el ecosistema en la zona sur, los cocodrilos.

Pocas veces, comentó se explica a los ciudadanos por qué no son reubicados en otra lugar. La respuesta es que son imprescindibles para mantener en equilibrio la vida silvestre. “Los cocodrilos fungen con muchas actividades vitales para los ecosistemas.

Desde ser el depredador tope y regular las poblaciones que cohabitan con ellos. Realizan labores de mantenimiento de los ecosistemas mediante sus movimientos, haciendo cuevas, y aportando nutrientes mediante sus heces.

Además de que hoy en día son utilizados para medir cuestiones del efecto del cambio climático y contaminación en los ecosistemas. Adicionalmente se hacen algunos estudios en medicina para conocer las propiedades que se encuentran en la sangre para en un futuro poder ser usada en cuestiones medicas de humanos.

Y en la zona sur se ha convertido en un icono como atractivo turístico”. Sin embargo, comentó que el monitoreo poblacional concluyó el pasado 31 de mayo y se espera que durante los próximos días se den a conocer los resultados, aunque adelantó que no hay sobrepoblación

La recomendación es que se puedan establecer recomendaciones para la población, para que no vuelva a presentarse una situación en la que se coloque en riesgo la integridad y la vida de otros ser humano. “Sin embargo, no deja de ser una vida humana y no deja de preocupar que hayan pasando estas situaciones.

Como coordinador del grupo S.O.S. cocodrilo seguimos invitando a las personas a no invadir el hábitat de los cocodrilos, respetar y hacer caso a los señalamientos y a llamar al 911 cuando se encuentren algún ejemplar fuera de su hábitat o alguna situación como la ocurrida hace días”, añadió.

EVALUAN REUBICACIÓN PARCIAL

Alejandro Deutsch, Subsecretario de Ecología en la administración municipal de Tampico, explicò que no se descarta la reubicación para los cocodrilos, bajo ciertos parámetros previamente evaluados y autorizados.

“Todavía no lo descartamos, pero probablemente algunos ejemplares pueda que si , podamos pensar en hacer una reubicación, podriamos pensar en ciertos tamaños o tallas, que son los mas territoriales, Pueden ser los que en algún momento pudieran reaccionar mas fuerte.

Algunas hembras , que pudieran estar en etapa de animación, los machos pueden ser mas agresivos en su territorio”, dijo.

No se pretende , y que quede muy claro, reubicar a todos los cocodrilos, sino aquellos que reúnan ciertas condiciones que los coloquen en posición de moverse de su hábitat”, dijo.

El funcionario, explicó que definitivamente los cocodrilos tendría que ser reubicados en otra zona y no trasladarlos a los embalses de Altamira.

“Definitivamente tendría que ser a otra zona. Se tendría que hacer un programa para ver , debida autorización si se pueden mover”, comentó. A través de Ecología, explicó que se emitió una recomendación para que se mantengan vigentes y con mayor constancia los recorridos de vigilancia en las áreas de la Laguna del Carpintero.

“Eso fue parte de las acciones que se hicieron dentro del proyecto , que nosotros como Tampico, fueron esas: identificar todos los posibles lugares donde pudiera haber una interacción humano-cocodrilo , se hicieron 4 diferentes modelos de letreros y se instalaron aproximadamente 60 señaléticas diferentes”, dijo.

Aún resta, comentó, que se pueda trabajar en culminar con el cercado de la Laguna del Carpintero, en la parte frontal a partir del recién construido puente en dirección a donde se ubica el Cuartel de Bomberos.

De acuerdo con el funcionario municipal, dentro de las primeras acciones emprendidas por la actual administración, fue la de implementar acciones preventivas para salvaguardar la integridad de los ciudadanos que visitan los parques y jardines en colindancia con el sistema lagunario, como es la Laguna del Carpintero y El Chairel.

Una de las partes mas importantes, que los ciudadanos deben coadyuvar para poder coexistir con los cocodrilos en pleno apego y respeto a su hábitat, respetando los espacios de vida silvestre.

En el caso de la Laguna del Chairel, explicó que en el parque Fray Andres de Olmos, también se instaló la señalética de advertencia acerca de la posible presencia de saurios.

POR JOSÉ LUIS RODRIGUEZ CASTRO

EXPRESO-LA RAZÓN