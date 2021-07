Revela invitada a fiesta del tri que hubo “alcohol y algo más”

México.- ¿Recuerdan la fiesta de la Selección Mexicana previo a la Copa Mundial de futbol Rusia 2018? Pues a casi tres años de aquel hecho surgieron nuevos detalles.

Y es que Aimée Álvarez, conocida como Mackiie, quien en el podcast Muy Fuera de Lugar afirmó haber asistido a esa fiesta, reveló que en dicha celebración hubo “alcohol y algo más”.

“Ya llegada la noche sí había alcohol y otras cosas. No te presionaban de hacer nada, pero eras libre. Todo empezó como cena y se fue abriendo todo”

AIMÉE ÁLVAREZ

Aimée Álvarez revela que jugadores de la Selección Mexicana no les pagaron

Cabe señalar que, según Aimée Álvarez, los jugadores de la Selección Mexicana involucrados en aquella fiesta previo al Mundial Rusia 2018 contactaron a las invitadas por Instagram.

En ese sentido, Mackiie descartó ser escort o algo parecido, pues no recibió ningún tipo de pago por ir a la fiesta donde se dieron cita más de 30 mujeres.

“Esto nunca lo he dicho, la gente cree que nos contrataron, que nos dedicamos a eso, yo entré y vi a chavas tal cual como yo, en modo fan, las 30 ó 40 que estábamos era en modo fan, nunca vi a alguien que dijera se ve que le pagaron, todas fueron chavas que dijeron ‘escríbanles y que vengan a la fiesta’”.

AIMÉE ÁLVAREZ

Medios le ofrecieron más de un millón por su testimonio, revela invitada a fiesta de Selección Mexicana

Aquella fiesta causó un gran escándalo debido a que se llevó a cabo previo a que la Selección de futbol de México partiera a la Copa Mundial de Rusia 2018.

Por ende, los testimonios de las invitadas se cotizaron, toda vez que, como señaló Aimée Álvarez, conocida en redes como Mackiie, diversos medios le ofrecieron una jugosa cantidad.

Según dijo en el podcast Muy Fuera de Lugar, hubo medios que le propusieron dar su testimonio a cambio de más de un millón de pesos; sin embargo, ella no habló por una cuestión ética.

“No hablé no porque no quisiera, sino porque lo que me ofrecían revistas, periódicos y canales era ‘te pago tanto, pero yo hago la nota’. Me ofrecieron más de un millón de pesos. Era lo que el medio quisiera, por más dinero que fuera me ganó la ética, ellos iban a decir lo que quisieran”

AIMÉE ÁLVAREZ

Futbolistas de la Selección Mexicana tenían miedo de que invitadas hablaran

Asimismo, Aimée Álvarez relató que cuando ella se fue, a eso de las 5 de la mañana, todavía se quedaron algunas mujeres y jugadores “dispuestos a lo que pasara”.

También agregó que en la fiesta de la Selección Mexicana previo a la Copa Mundial de Futbol Rusia 2018 “había jugadores casados y solteros”.

De ahí que muchos tuvieran miedo de lo que se pudiera destapar, ya que, según ella, los dichos de las invitadas les pudieron traer castigos a los jugadores.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS