Policía de Massachusetts detiene a 11 hombres fuertemente armados

ESTADOS UNIDOS.- Un encuentro entre la policía y un grupo de hombres fuertemente armados provocó tensión en este sábado en el estado Massachusetts y forzó a cerrar parcialmente la carretera Interestatal 95 (la I-95).

El resultado final fue la detención de los 11 sospechosos involucrados en el episodio, aseguró la Policía del estado de Massachusetts.

El coronel de la policía del estado, Christopher Mason, informó este sábado que los sospechosos se entregaron luego de que equipos tácticos cercaron perimetralmente al grupo con vehículos blindados.

Dos de los hombres fueron hospitalizados por problemas de salud no relacionados con el episodio, según la policía.

Un grupo llamado “Rise of the Moors”

Todo comenzó en la madrugada de este sábado, cuando cerca de las 1:30 am ET oficiales detectaron dos autos a la vera de la I-95 con las luces de emergencia encendidas. Según relatan medios, estaban cargando gasolina con sus propios bidones.

Mason describió que en el lugar, la policía se encontró con una “decena” de hombres vestidos con ropas estilo militar y portando armas largas y cortas. Cuando la policía los interceptó y les pidió que depongan las armas, los hombres se negaron inicialmente y, sin seguir las órdenes de los oficiales, argumentaron que pertenecían a un grupo “que no reconoce” leyes.

El grupo se negó a dar a la policía sus identificaciones y pronto, los hombres armados se metieron en zonas boscosas aledañas a la I-95 hasta que más tarde fueron detenidos.

Los oficiales inmediatamente pidieron refuerzos. El incidente luego se volcó a la vera de la carretera. Si bien no hubo disparos, la situación se extendió varias horas, hasta pasadas las 10:00 am ET, cuando la policía terminó por detener a todos los sospechosos.

Autoridades citadas por medios indicaron que los hombres involucrados se identificaron como parte de un grupo llamado ‘Rise of the Moors’.

De acuerdo con el Southern Poverty Law Center, existe un movimiento ciudadano soberano moro que es una colección de organizaciones e individuos surgidos a principios de los 90 dentro del movimiento de ciudadanos soberanos antigubernamentales, que afirma que los ciudadanos tienen soberanía y son independiente de la autoridad de los gobiernos federal y estatal.

No está claro si ‘Rise of the Moors’ está específicamente afiliado a ese movimiento. En su sitio web, tienen una leyenda que en la que se autodescriben como “estadounidenses moros” que buscan “educar nuevos moros e influir en nuestros ancianos”.

En una transmisión en su canal de YouTube, un integrante del grupo dijo el sábado: “No somos antigobierno ni antipolicía y no somos extremistas de identidad negra”. Sin embargo, el coronel Mason dijo que están investigando sus “motivaciones” e “ideología”.

No está claro aún qué cargos enfrentarán los hombres que se espera que se presenten en corte en Woburn, el próximo martes, informó Marian Ryan, la fiscal del condado de Middlesex.

