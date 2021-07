Habrá dedazo en Morena

Alcaldes, Diputados y funcionarios de Morena andan muy “enamorados” con la Gubernatura de Tamaulipas, todos quieren ser los candidatos, pero se olvidan de que solo habrá un dedazo.

Desde Américo Villarreal (actual Senador ) quien su mayor arraigo está en la capital del estado; Erasmo González ( Diputado Federal saliente y electo de Madero) quien tiene más de 15 años de ocupar cargos públicos y de elección popular en la urbe: desde alcalde en funciones, contralor local, hasta Diputado Local, quien ha hecho un trabajo importante y tiene simpatía entre la raza.

También del sur, entre los prospectos se encuentra el alcalde Adrián Oseguera, quien ganó la reelección, quien mantiene su rating con los habitantes de esta ciudad y quien hizo una excelente campaña en las pasadas elecciones.

Otro de los “candidateables” por este partido es Rodolfo González Balderrama, quien es tampiqueño, pero solo de nacimiento, porque tiene muchos años viviendo en la Cuidad De México, hay que preguntarle si le es fiel a la torta de la barda o ya la cambió por la torta de tamal. También, José Ramón Gómez, el súper delegado Federal, sueña con ser el elegido, pero todo mundo lo ubica como el que tiene menos posibilidades de resultar seleccionado.

Lo cierto es que todos están esperanzados en la marca “Morena” para poder figurar en la sucesión gubernamental, la neta es que cada uno de estos personajes tienen su ponch, eso no se niega, pero si deben de meterle el acelerador, debido a que ha iniciado el conteo regresivo para los que sueñan con sentarse en la silla estatal.

Y deben de moverse o buscar que los apadrine un político cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es un hecho que habrá línea desde Palacio Nacional, será mediante el método del dedazo del “cabecita de algodón” que determine el nombre y apellido del que resulte el candidato. Ya muchos Morenos están esperando la orden de Don AMLO, la “bati señal”, porque definitivamente habrá de imponer su carta que se le Pegue la gana para jugársela. Pero hay que advertir que de suceder esto y que Andrés Manuel “meta las manos” como lo hizo en Nuevo León, le podría salir nuevamente contraproducente, y hacer perder a su gallo Guinda, como lo hizo con Clara Luz.

Así es que buzos! Ojalá no se deje guiar por el corazón y que resulte el que pueda dar batalla.

EL “PATALEO” DE MAKI

La alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, hizo el berrinche de su vida al enterarse de que la corrieron del PAN, y hasta público su reclamo en el twitter donde, creyendo que todos pecamos de tontos e ingenuos ( por no decir una palabrota que empieza con P ), aseguró que sólo por felicitar a su hijo, Carlos Peña, alcalde electo de MORENA… leyó bien, de Morena, que por eso la corrieron los panuchos. Seguramente la señora, siendo la primera autoridad, no echó toda la maquinaria de la ciudad para hacer que el Makito ganara, como instinto tetón- maternal, es lógico y hasta válido, pero de acuerdo a los estatutos de los panuchos, eso se llama TRAICIÓN, le guste o no le guste.

Doña Maki no soportó que su bebé no fuera abanderado por el PAN, y buscó que los guindas le regalaran la candidatura.

Nunca se ha visto bien que entre familias se hereden la alcaldía, pues la familia de la “Doña” llevará nueve años con este sexenio y cumplirá los doce si al huerco del alcalde electo se le ocurre re elegirse.



OSEGUERA : UN ALCALDE CON HECHOS Y RESULTADOS

A dos meses de concluir el primer periodo del trienio del alcalde Adrián Oseguera, se ha caracterizado su administración por la transparencia y buen manejo de los recursos.

La ciudadanía calificó su trabajo al frente de este Gobierno local dándole el triunfo en su candidatura a la reelección, ni más ni menos que con 13 Mil votos de diferencia… Ganó contundentemente, tal y como lo prometió. Su pasión por servir ha logrado forjar una directriz para esta ciudad, con resultados que saltan a la vista, por eso los maderenses están contentos y apapacharon a Oseguera en las pasadas campañas.

AOK ha logrado hacer historia con obras de pavimentación al llegar con estos trabajos a casi todas las colonias de esta ciudad, muchas de las cuales llevaban décadas en el abandono.

Colonias como El Polvorín, Delfino Reséndiz, Obrera, Primero de Mayo, El Blanco entre muchas más, han sido testigos del progreso al rehabilitar sus vialidades. Sin descuidar el desarrollo de la ciudad, Adrián Oseguera atiende diariamente a los maderenses que además, le reiteran su agradecimiento por estar siempre cercano a la gente.

Recuerde: No se vale Chillar !

Por Mario Prieto