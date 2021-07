Por falta de energía eléctrica han tenido que tirar su comida

Altamira.- Vecinos de la colonia la Pedrera de Altamira arribaron a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad para pedir que arreglen un transformador que está dejando cuantiosos daños entre ellos la canasta básica.

El señor, Juan Méndez comentó que hay más de 40 familias afectadas ante esta situación, a tal grado de tirar la comida porque no tienen en dónde guardarla, asimismo, han tenido que dejar a sus hijos con familiares de municipios vecinos para que puedan pasar bien la noche.

“Hemos tirado la canasta básica, ¿en qué la guardas? Hemos mandado a los niños a Tampico, a Madero a dormir con familiares, y nosotros los adultos aguantamos ahí porque no podemos dejar la casa sola, dormimos afuera, en el techo”.

Méndez informó que desde el día viernes no tienen energía eléctrica y personal de CFE acudió el día sábado a una supuesta reparación, sin embargo, la energía duró restablecida dos horas, posterior a eso no ha habido respuesta, por ello hicieron un escrito solicitando el cambio de transformador pues consideran que ahí se origina el problema.

“Vemos que necesitamos un transformador con más capacidad, es una situación que viene de 3 a 5 años atrás, traemos la solicitud escrita pero nos piden paciencia, pero ellos para cobrar ahí no nos pueden esperar”.

Un trabajador de Comisión Federal de Electricidad los atendió, se presentó como Eduardo Díaz, del área de atención al cliente, pero solo se encargó de recibir el documento ya que no tenía ninguna otra facultad de poder brindar ayuda aunque su respectiva área se encarga de eso.

Por Javier Cortés