Recetas para hacer tinte casero para cubrir las canas

MÉXICO.- Con el paso de los años nuestro cabello se torna gris, las temidas canas hacen su aparición y para muchos de nosotros son un signo de preocupación porque lo asociamos con la “vejez”.

Y aunque no es el único factor que las genera, a muchos no les gusta su apariencia, pero no te preocupes aquí te enseñaremos a preparar tintes caseros que ayudarán a cubrir tus canas sin dañar tu cabello.

La despigmentación del cabello se da por la pérdida de melanina, que es el pigmento que da color no solo al cabello, sino a nuestra piel, el iris de los ojos y el vello corporal.

Esta despigmentación es lo que hace que nuestro cabello se vea grisáceo o blanquecino, las canas.

Existen múltiples factores que generan la aparición de canas:

-Edad

-Genética

-Tabaquismo

-Estrés

-La mala alimentación

-Ciertas enfermedades

-Déficit de vitaminas, entre otros.

Aunque en este 2021 la tendencia es llevar la melena gris o blanca, “grey blending”, lo cierto es que aún muchos no se atreven a lucirla.

Pero tampoco queremos dañar nuestro cabello con tintes industriales que maltratan y perjudican el cuero cabelludo por la gran cantidad de amoniaco y otras sustancias químicas que contienen.

Por ello te brindamos estas opciones naturales para que prepares un tinte casero que cubrirá tus canas sin dañar tu cabello.

Té negro

Ingredientes:

-Dos cucharadas de hojas de té negro

-Una taza de agua

Preparación:

Hierve la taza de agua y agrega las hojas de té negro, déjalo 5 minutos a fuego medio. Espera a que entibie y aplícalo en tu cabello, déjalo actuar por una hora y enjuaga con agua fría. Es importante que no utilices shampoo. Úsalo dos veces por semana.

Café

Ingredientes:

-Una taza de café negro

-Dos tazas de agua

Preparación:

Hierve el agua y mezcla el café, déjalo a fuego bajo por 5 minutos, espera a que enfrié y aplícalo en tu cabello masajeándolo suavemente. Déjalo actuar por treinta minutos, enjuaga con agua fría. No utilices shampoo.

Repite el procedimiento dos veces por semana.

Salvia y romero

Ingredientes:

-Hojas de salvia

-Cinco gotas de aceite de romero

-Dos tazas de agua

Preparación:

Hierve las hojas de salvia y mezcla con las gotas de aceite de romero. Una vez frío, aplica esta infusión en tu cabello, dando un ligero masaje, déjalo actuar por 30 minutos y enjuaga con agua fría. Repite el procedimiento dos veces por semana.

Cúrcuma y manzanilla

Ingredientes:

-Flores de manzanilla

-1 cucharada de cúrcuma

-½ litro de agua

Preparación:

Hierve el ½ litro de agua y agrega las flores de manzanilla, mezcla perfectamente la cúrcuma.

Déjalo reposar, cuela la mezcla y aplícalo en tu cabello con un atomizador. Déjalo actuar por 30 minutos y enjuaga con agua fría. Repite el procedimiento dos veces por semana.

Café y té negro

Ingredientes:

-2 cucharadas de café

-5 sobres de té negro

-2 tazas de agua

Preparación:

Hierve el agua y agrega el café, añade los sobres de té negro, déjalo a fuego bajo por 5 minutos, espera a que enfríe. Aplícalo en tu cabello y déjalo actuar por 45 minutos, enjuaga con agua fría. Repite el procedimiento dos veces por semana.

Secreto extra para mantener tu cabello libre de canas… Mejora tu alimentación, la carencia de vitaminas y minerales genera la perdida de melanina. Consume vegetales de hoja verde, estos contienen hierro uno de los minerales más importantes para la producción de melanina.

