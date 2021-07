EU: Valle de la Muerte registra temperatura récord a 54.4 grados

ESTADOS UNIDOS.- La ola de calor que se suscitó este viernes al oeste de Estados Unidos provocó temperaturas que se dice llegaron hasta los 130 grados Fahrenheit (54.4 grados Celsius) en el Valle de la Muerte, California.

De confirmarse que se alcanzó dicha temperatura, se igualaría el record que se presentó en agosto de 2020 en el mismo lugar, la cual marcó lo que podría ser la temperatura más caliente en la Tierra desde al menos 1913.

Sin embargo, el experto en fenómenos meteorológicos extremos, Christopher Burt, mencionó hoy para Washington Post que el registro de 1913 es “esencialmente imposible desde una perspectiva meteorológica”, por lo que si se valida el clima que se vivió hoy en el Valle de la Muerte, sería el más alto de temperaturas medidas de manera confiable jamás observadas en el mundo.

Se espera que la ola de calor en EU de este fin de semana sea aún más calurosa

Además, la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Las Vegas indicó que hay 25 por ciento de probabilidad que tanto el sábado como el domingo se alcancen nuevamente los 54.4 grados Celsius.

Por su parte, la pronosticadora del Servicio Meteorológico Nacional, Sarah Rogowski, advirtió que la ola de calor de este fin de semana probablemente sea aún más calurosa, especialmente en la parte central de California desde el viernes hasta el lunes, con temperaturas de 10 a 15 grados más altas que el promedio en algunas partes del estado.

Situado en el este de la Sierra de Nevada y a 86 metros por debajo del nivel del mar, el Valle de la Muerte recibe apenas 50 milímetros de lluvia anual como promedio.

Here's a look at the latest forecast high-temperature probabilities for @DeathValleyNPS ! Death Valley likely won’t be reaching its world record temperature of 134°F this weekend, but has about a 1 in 4 chance of reaching 130°F both Saturday and Sunday. #CAwx pic.twitter.com/DtXrddg9w9

After the Canada national record being broken recently, there's another big record that looks dangerously close to being beaten this weekend…????️

Death Valley forecast is for 54°C (130F). The current (still TBC) highest reliable temperature on Earth is 54.4°C from Aug 20. pic.twitter.com/zgsrlxXtqu

— Simon King (@SimonOKing) July 9, 2021