¿Qué dice la OMS sobre tomar paracetamol antes o después de vacunarse?

MÉXICO.- Muchas personas, enmedio de la pandemia de covid-19, no logran entender si para prevenir o disminuir los efectos secundarios pueden tomarse antes o después una pastilla de paracetamol.

La Organización Mundial de la Salud, ante las dudas de la población, indicó que “no se recomienda tomar analgésicos como el paracetamol para prevenir efectos secundarios antes de recibir la vacuna contra la covid-19, pues no se conoce cómo pueden afectar el funcionamiento de la vacuna. No obstante, si tras vacunarse presenta efectos secundarios como dolor, fiebre, dolor de cabeza o muscular, puede usted tomar paracetamol u otro analgésico.

Particularmente, la recomendación era tomar un gramo de paracetamol antes de la vacuna de Oxford AstraZeneca y tomar el analgésico pautado cada seis horas si se presentan efectos secundarios (dolor local, escalofríos, mialgias o fiebre). Este consejo, no obstante, no se ha hecho extensivo a los sueros de otros laboratorios.

Ya en su momento, una parte de la comunidad científica se mostró en desacuerdo con este consejo. Por ejemplo, la Sociedad Española de la Medicina Familiar y Comunitaria se pronunció en contra, y llamó a no administrar sistemáticamente paracetamol con este fin.

En el mismo sentido, el Centro de Control de Enfermedades estadunidense (CDC) recomendó de forma expresa no tomar medicamentos de venta libre antes de la vacunación, ya que se desconoce cómo pueden afectar a la eficacia de la misma.

Diversas entidades han emitido a lo largo de estos meses distintas recomendaciones sobre lo que se debe hacer o no antes y después de recibir la vacuna contra covid-19.

Por ejemplo, la Sociedad Española de Inmunología recordó en junio que el consumo de alcohol y drogas tiene un efecto inmunosupresor, por lo que estaría desaconsejado, un consejo al que se sumó el SUMMA en el centro de vacunación Wizink Center.

De la misma manera, este último ha aconsejado evitar realizar esfuerzos o practicar deporte en las ocho horas siguientes para asegurarse de que no se presentan efectos secundarios, y se recomienda no exponerse al sol en las horas de mayor calor del día tras recibir el suero.

Por su parte, Unicef publicó también en junio una serie de recomendaciones previas a la vacuna para que la vacunación se realice de la forma más cómoda y segura posible. En particular, este organismo recomendaba dormir bien, hidratarse, respetar las medidas de seguridad habituales (mascarilla, distancia…), informar al personal sanitario de cualquier condición o enfermedad previa, conservar el registro de vacunación, esperar 15 minutos en el centro para asegurar que no se produzcan reacciones adversas inmediatas, acudir al médico si se presentan efectos secundarios que se mantengan tres días después de la vacunación, esperar 15 días para alcanzar la inmunidad al virus y seguir respetando las medidas de seguridad tras la vacunación.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR