EU estudia restablecer Internet en Cuba, restringido por autoridades cubanas

Estados Unidos está analizando si puede restablecer el acceso a internet en Cuba, restringido a la población por las autoridades cubanas en el marco de históricas protestas antigubernamentales, dijo el jueves el presidente Joe Biden.

“Han cortado el acceso a internet. Estamos considerando si tenemos la capacidad tecnológica para restablecer ese acceso”, dijo Biden en una conferencia de prensa conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel.

Gobierno de Cuba ‘corta’ Internet a su población

Cuba limitó desde el lunes el acceso a las redes sociales y plataformas de mensajería, entre ellas Facebook Inc, Instagram, WhatsApp y Telegram, tras las protestas generalizadas contra el gobierno, según NetBlocks, una firma especializada que tiene su sede en Londres.

NetBlocks dijo en su sitio web que las redes sociales y las plataformas de mensajería en Cuba seguían parcialmente paralizadas el martes, lo que “probablemente limitará el flujo de información desde Cuba”.

El gobierno no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, aunque más tarde el canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo en una rueda de prensa que la situación del país era “muy compleja” y apuntó que los cortes de electricidad podrían afectar los servicios de telecomunicaciones. “Cuba no va a renunciar nunca al derecho a defenderse”, señaló.

Telegram y Facebook, que controla Instagram y WhatsApp, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, mientras que Twitter Inc dijo que no encontró ningún bloqueo a su servicio.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR