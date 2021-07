Revive MC… a “Lord Baches”

La “Chaviza” naranja de Movimiento Ciudadano no se quiso quedar atrás con los “destapes” de los gallos para jugar por la Gubernatura y prácticamente le han levantado la mano al ex alcalde de la capital del estado, Arturo Diez Gutiérrez, conocido en las grandes ligas como : “Lord Baches”.

Para desgracia de los victorenses, fue presidente municipal del 2008 al 2010, dejando una alcaldía en bancarrota, endeudada y una ciudad llena de baches, de ahí fue bautizado con este mote.

El ex alcalde del PRI, que por lo visto ya chapulineó” con los de MC, antes de que llegara Xico Glz. a la presidencia, era Diez Gutiérrez quien tenía la corona y las “orejas de burro” como el peor jefe de la comuna.

Para empezar nada más, Edgar Treviño, dirigente de Mc en Tampico, lo conoce, es un completo desconocido, es una cartucho muy quemado. Se ve muy pobre este partido destapando a este político que es odiado por los ciudadanos que Gobernó, lo vomitan!

Es claro que este tipo no tendría ni el 0.00000000000000001 por ciento de posibilidad de ganar, estaría condenado a perder, a ser un candidato gris y pobre.

Son muy valientes en MC al promover a este cuate, quien peligra de ser agarrado a tomatazos, en caso de regresar a las colonias de la capital del estado, por que dice la raza, que eso sería NO tener vergüenza.

Se me hace que se le “patinó el coco” a Dante Delgado, dueño eterno de este partido, al andar chiflando a este tipo con la idea de ser el candidato el año que entra. Dante es el responsable de esta y muchas otras “burradas” que se cometen muy seguido en este organismo político.

Es claro que el “Samuelazo” de Nuevo León, no se va a replicar en estas tierras de la cuera tamaulipeca, y mucho menos si salen con la “batea de babas” de sacar a Lord Baches!

En Tampico le organizaron una reunión los naranjas, para darle el espaldarazo, pero a poco creen que con 19 personas que aparecen en la foto, ya se echaron a la bolsa la candidatura .

Dan pena ajena, estos cuates, que por lo visto, serán solo de relleno en las elecciones de 2022.

UNA TONTERÍA LA VEDA POR CONSULTA PÚBLICA

Durante casi dos semanas estará vigente una veda, por la consulta pública de los ex presidentes Salinas, Felipe Calderón y el “copetes” de Enrique Peña Nieto.

Y quiero decirle que es la veda más tonta y sosa que he visto, no se dan cuenta que paralizan muchas áreas de Gobierno , solo porque no quieren que se les contamine su mugrosa consulta.

No se darán cuenta que eso le vale cacahuates fritos a la raza, que ellos andan más preocupados por el disparo de casos de COVID, por el desempleo, por la falta de medicamentos en el Seguro Social, que por andar en consultas y enjuiciamientos. Ya no haya que hacer el presidente de la República, Andrés Manuel López, para seguir manteniendo su farsa de la 4T ( Cuarta destrucción), deberían de dejarse de estas payasadas y ponerse a darle rumbo al país .

Recuerde : No se vale Chillar !

Por Mario Prieto