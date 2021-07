Canadá reabrirá sus fronteras a vacunados

El gobierno del primer ministro Justin Trudeau presentó una hoja de ruta para reabrir las fronteras de Canadá a los viajes internacionales no esenciales a principios de septiembre.

Los residentes estadounidenses completamente vacunados podrán ingresar a Canadá a partir del 9 de agosto, según un plan presentado el lunes en Ottawa. Los turistas deberán proporcionar a los funcionarios fronterizos un comprobante de vacunación y una prueba negativa de COVID-19 antes de la llegada. Estarán exentos de la cuarentena de 14 días y dos pruebas de coronavirus posteriores a la llegada.

Esas reglas se aplicarán a los viajeros de otros países a partir del 7 de septiembre. Las fronteras de Canadá han estado cerradas a los viajes de placer para no ciudadanos y residentes desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.

El anuncio del lunes, realizado por media docena de ministros, se produce cuando las tasas de vacunación suben en vísperas de una campaña electoral esperada. Canadá superó a su socio comercial más grande en residentes completamente vacunados durante el fin de semana, con el 49.6 por ciento de la población total vacunada en comparación con el 48.6 por ciento en EU.

“Los canadienses han trabajado duro y se han sacrificado unos por otros, y gracias a ese trabajo, podemos dar estos próximos pasos de manera segura”, dijo la ministra de Salud, Patty Hajdu, en un comunicado de prensa.

Algunos viajeros serán seleccionados al azar para una prueba obligatoria a la llegada, pero no será sistemática, dijeron los ministros.

Los niños no vacunados menores de 12 años ya no estarán obligados a la cuarentena. Sin embargo, deberán seguir reglas mejoradas de distanciamiento social, lo que les permitirá moverse con sus padres pero evitar entornos grupales como campamentos nocturnos y diurnos.

Las nuevas regulaciones también amplían el número de aeropuertos autorizados para recibir vuelos internacionales, que se habían restringido a Toronto, Montreal, Vancouver y Calgary. A partir del próximo mes, los viajeros aéreos internacionales también podrán aterrizar en Halifax, la ciudad de Quebec, Ottawa, Winnipeg y Edmonton. Los vuelos desde la India seguirán prohibidos debido a las preocupaciones sobre la prevalencia de la variante delta en ese país.

Los ministros también anunciaron el fin de la cuarentena hotelera obligatoria de tres días de Canadá, que había estado en vigor desde febrero.

