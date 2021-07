Canales que transmitirán los juegos del Apertura 2021

El torneo Apertura 2021 dará inicio este jueves 22 de julio con el duelo entre Querétaro y América en el Estadio Corregidora; sin embargo, este enfrentamiento podrá ser visto por televisión abierta.

Así como los equipos se preparan para iniciar de mejor manera el certamen, las televisoras lo hacen de la misma manera para realizar las transmisiones en vivo de los encuentros jornada tras jornada.

Transmisión de la jornada 1

El nuevo certamen de la Liga MX, que para esta edición cambiará su nombre debido al grito homofóbico, comienza este jueves y se prevé sean nueve enfrentamientos los que se desarrollen con seis partidos en transmisión por televisión abierta.

Mientras serán solo tres los partidos que solo se podrán disfrutar a través de la señala de televisión privada, uno el día sábado y dos el domingo por la tarde.

De esta manera quedan las transmisiones de la jornada 1 del Apertura 2021:

– Querétaro vs América / Imagen Televisión y Fox Sports.

– Necaxa vs Santos / TUDN y TV Azteca.

– Juárez vs Toluca / TUDN y TV Azteca.

– Chivas vs San Luis / TUDN y TV Azteca.

– Pachuca vs León / Fox Sports y Claro Sports.

– Pumas vs Atlas / TUDN.

– Monterrey vs Puebla / Fox Sports.

– Tijuana vs Tigres / Fox Sports.

– Cruz Azul vs Mazatlán / TUDN.

¿Qué canales transmiten a los equipos?

Cabe destacar que el club Santos Laguna no cuenta con contrato con las televisoras para la transmisión de sus partidos como local, estos después de su cesión de contrato con la cadena Fox Sports. Hasta el momento, no han anunciado de qué manera se podrán ver sus enfrentamientos.

Los demás equipos tienen definido el canal que los transmitirá durante todo el certamen y son los siguientes.

– América / TUDN.

– Atlas / TV Azteca e Izzi.

– Atlético de San Luis / ESPN.

– Cruz Azul / TUDN.

– Chivas / TUDN, TV Azteca e Izzi.

– Juárez / TV Azteca y TUDN.

– León / Fox Sports y Claro Sports.

– Mazatlán / TV Azteca.

– Monterrey / Fox Sports.

– Necaxa / TV Azteca y TUDN.

– Pachuca / Fox Sports y Claro Sports.

– Puebla / TV Azteca.

– Pumas / TUDN.

– Querétaro / Imagen TV y Fox Sports.

– Santos / Sin televisora.

– Tigres / Izzy y TUDN.

– Toluca / TUDN.

– Xolos / Fox Sports.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO