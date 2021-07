Descubren el “Ojo de Sauron” en Australia

AUSTRALIA.- Un grupo de exploradores ha descubierto un antiguo volcán submarino con el aspecto del “Ojo de Sauron”, similar al de la trilogía del “Señor de los Anillos”, frente a una costa de Australia.

Investigadores del CSIRO, la agencia de investigación australiana, han cartografiado el objeto mediante un submarino durante un viaje de exploración de territorios del Océano índico.

El equipo detectó el “ojo” con un sonar submarino a 3 mil 100 metros por debajo del barco, a unos 280 kilómetros del sureste de la isla de Navidad.

Asimismo, los científicos, al detectar el aspecto del volcán submarino, no dudaron en darle el nombre de “Ojo de Sauron” en referencia a la trilogía escrita por J.R.R. Tolkien.

“Este volcán, hasta ahora desconocido e inimaginable, apareció en nuestras pantallas como una gigantesca depresión de forma ovalada, llamada caldera, de 6,2 km por 4,8 km de ancho. Está rodeada por un borde de 300 metros de altura en su centro.

Al sur del “ojo”, el equipo encontró una montaña marina cubierta de conos volcánicos y, más allá, un monte submarino más grande y plano cubierto de piedra pómez.

Calderas

Una caldera se forma cuando un volcán colapsa. El magma fundido en la base del volcán se desplaza hacia arriba, dejando cámaras vacías. La delgada corteza sólida en la superficie de la cúpula luego colapsa, creando una gran estructura similar a un cráter. A menudo, un pequeño pico nuevo comienza a formarse en el centro a medida que el volcán continúa arrojando magma.

Entonces es cuando puede surgir un nuevo volcán desde el centro.

“El Ojo de Sauron”, Barad-dûr y Ered Lithui forman parte del grupo de montes submarinos Karma, cuya antigüedad ha sido estimada por los geólogos en más de 100 millones de años”, escribió. Estos montes, añadió 0´Hara para The Conversatión, “Se formaron junto a una antigua cesta marina de una época en la que Australia estaba situada mucho más al sur, cerca de la Antártida”.

Las tres formaciones son arte del grupo de montes submarinos Karma que los geólogos han estimado anteriormente en mas de 100 millones de años y que se formaron junto a una antigua dorsal marina de una época en que Australia estaba situada mucho más al sur, cerca de la Antártida.

A la vez, O’Hara advirtió que la caldera “se ve sorprendentemente fresca para una estructura que debería tener más de 100 millones de años”. En su artículo, explicó que Ered Lithui tiene casi 100 metros de capas de arena y lodo que cubre su cumbre está formado por organismos muertos que se fueron hundiendo durante millones de años.

“En cambio, es posible que los volcanes hayan seguido brotando o que se hayan formado nuevos mucho después de la fundación original”, explicó.

Ered Lithui ahora está cubierta de animales del fondo marino como estrellas de mar, cangrejos y gusanos se esconden o patinan sobre la superficie arenosa.

Parks Australia

Según un biólogo marino, la misión del viaje es cartografiar el fondo marino y estudiar la vida marina de estos antiguos y recónditos paisajes marinos.

“El Gobierno australiano ha anunciado recientemente planes para crear dos enormes parques marinos en la región”, escribió. “Nuestra expedición aportará datos científicos que ayudarán a Parks Australia a gestionar estas zonas en el futuro”, añadió.

La primera parte del viaje que va hasta la región de la isla de Navidad, está casi terminada, por lo que ahora el equipo retomará la segunda etapa, aventurándose más al oeste hasta las islas Cocos (Keeling) en los próximos dos años.

