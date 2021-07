¿Qué equipos de la Liga Mx son los favoritos de las casas de apuestas?

MÉXICO.- Después de casi 24 años, Cruz Azul logró terminar con la maldición y se coronó campeón de la Liga MX, tras derrotar a Santos en una final con tintes dramáticos. Pero ahora todo está listo para que se celebre el torneo Grita México a21, de nuestro futbol.

Esta noche inicia la Jornada 1 del torneo, con el partido entre los Gallos Blancos de Querétaro y las Águilas del América en el Estadio de la Corregidora de Querétaro. El encuentro comienza en punto de las 9:00 de la noche. En la primera fecha también se contemplan partidos que llaman la atención, como el Necaxa vs Santos, Pumas vs Atlas o Cruz Azul vs Mazatlán.

Hay que recordar que, por la participación de la Selección Mexicana Sub 23 en Tokio 2020 y la Selección absoluta en la Copa Oro, las primeras jornada de la competencia se jugarán sin seleccionados.

Y aunque hoy comienza el torneo, aún se siguen anunciando refuerzos, como el de el argentino naturalizado italiano, Christian Battochio, que viene del futbol japonés y cubrirá la baja de Juan Pablo Vigón en los Pumas.

¿Quién es el favorito para ser campeón?

A pesar de ser el campeón del Guardianes 2021, Cruz Azul no es el favorito al titulo para las casas de apuestas. Según el sitio especializado en apuestas OddsChecker, Tigres es el gran candidato para ser campeón. Bajo el mando de Miguel Herrera, los felinos pagan +450, es decir, que por cada 100 pesos apostados, darán como ganancia 450 pesos.

Los regios pudieron mantener a André-Pierre Gignac en sus filas, a pesar de la salida de Rcardo Ferretti y completaron el ataque con el campeón del mundo, Florian Thauvin.

Después de Tigres encontramos a América y Cruz Azul, con la misma línea. Ambos están un poco abajo, con +500, o sea que pagarán 500 pesos por cada 100 apostados.

El cuarto en la lista es el renovado León, con momios de +550, pero tendrán que trabajar duro para cubrir las salidas de Ignacio Ambriz en la dirección técnica y de Joel Campbell y Yairo Moreno en el ataque. El argentino Ariel Holan será el nuevo timonel de los Panzas Verdes.

El Top 5 lo completa Monterrey, con +600. Es un muy buen momento para que el equipo de Javier Aguirre cumpla con las expectativas que ha generado su llegada, desde el semestre pasado. Héctor Moreno, Erick Aguirre, Esteban Andrada y Duván Vergara son los refuerzos de los Rayados.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO