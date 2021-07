Twitter realiza pruebas con botón de “No me gusta”

ESTADOS UNIDOS.- Twitter es una de las redes sociales más polémicas en la actualidad, es un espacio en el que diariamente millones de usuarios en todo el mundo comparten opiniones, debates y consejos. Si bien, resulta común encontrar cientos de opiniones diferentes acerca de un mismo tema, estas nunca son “contabilizadas” para saber si son mayormente positivas o negativas.

A diferencia de otras redes sociales, Twitter no cuenta con un botón específico para calificar un tuit, es decir, no es posible decir que el contenido no es de tu agrado a menos de que se exprese contextualmente como una respuesta a la publicación, de otra manera es imposible expresarlo.

Ahora sabemos que esto podría cambiar muy pronto. De acuerdo con los informes de Hipertextual, Twitter ha empezado la fase de experimentación de un nuevo botón de “No me gusta”, limitado a un número reducido de usuarios de la aplicación en iOS. Cabe mencionar que su funcionamiento será restringido a las respuestas, adicionalmente este no será visible, por lo que los usuarios no podrán ver públicamente cuantos “Dislikes” tuvo la publicación.

¿Entonces cuál es su utilidad?

Según Twitter, esta característica permitirá al autor saber qué contenidos son más relevantes para su público.

“Estamos probando esto para comprender los tipos de respuestas que te parecen relevantes en una conversación, de modo que podamos trabajar en formas de mostrar más de ellas. Tus votos negativos no son públicos, mientras que tus votos positivos se mostrarán como ‘Me gusta’.

Por ahora, no se cuenta con una fecha oficial de salida, y aún existe la posibilidad de que esta función nunca llegue. De momento, tampoco se tiene en claro el objetivo de esta nueva función, ya que resulta importante mantener la “neutralidad” en una red social tan controversial, además no se descarta que esta función pueda ser una herramienta que detonó “toxicidad” en la plataforma.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO