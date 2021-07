Paola Espinosa “reclama” su lugar en Tokio y le llueven criticas

La mexicana Paola Espinosa arremetió en contra de las clavadistas Dolores Hernández y Carolina Mendoza quienes representaron a México en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Espinosa fue blanco de una ola de críticas por sus comentarios, en los que asegura que “era viable obtener una medalla para México en los Juegos Olímpicos de Tokio”, esto si la hubieran dejado participar:

“Hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México, lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3 metros sincronizados, medallistas mundiales y estar entre las ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable”, expresó la deportista en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Hoy era mi turno en #Tokyo2020,no hubo medalla para ???????? lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales????y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable. pic.twitter.com/aN4wniqOWt — Paola Espinosa ???? (@PaolaEspinosaOf) July 25, 2021

Lo anterior luego de que Mendoza y Hernández se quedaran sin medalla en la final de clavados sincronizados de trampolín, ya que obtuvieron el cuarto lugar.

Posteriormente, para tratar de enmendar su dicho, la clavadista escribió: “Fans y no fans, no se peleen, no es nada contra las atletas, el tema es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron así que sean felices”

Entre las críticas que recibió se encuentran la de la yudoca Vanessa Zambotti, quien de igual forma a través de su cuenta de twitter expresó que ganar una medalla olímpica no necesariamente te hace buena persona: “En definitiva una medalla olímpica no te hace buena persona, mija entre gitanos no nos leemos la mano, un poquito de apoyo a sus compañeras que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con “injusticias”. ( Se me cayó un ídolo) nahhh”.

En definitiva una medalla olímpica no te hace buena persona, mija entre gitanos no nos leemos la mano, un poquito de apoyo a sus compañeras que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con "injusticias". ( Se me cayó un ídolo) nahhh — Vanessa Zambotti OLY (@vanessazambotti) July 25, 2021

Recordemos que Paola Espinosa aseguraba que su exclusión de las olimpiadas de Tokio se debió a una venganza por parte de Ana Guevara, directora general de la Conade, pero lo cierto fue que en el control técnico de la Federación Mexicana de Natación no obtuvo un buen resultado y quedó en la última posición junto a Melany Hernández de tres duplas que compitieron.